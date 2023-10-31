LOL世界賽／瑞士制拯救收視！T1打BLG「195萬人看」 超越去年4強
▲S13 LOL世界賽今年增設瑞士制賽制，在收視人數上明顯提升，而最熱門的戰隊還是擁有 Faker 的 T1。（圖／T1臉書）
記者
張志浩／綜合報導
2023-10-31 10:11:47
2023 LOL世界賽上週結束16強「瑞士制循環賽」階段，最終分別由 JDG、GENG、LNG、T1、NRG、KT、WBG、BLG 晉級8強，而今年新的瑞士制比賽，由於賽程對手的不確定性和趣味性，在比賽收視上也有明顯成長，光是 T1 對決 BLG 的晉級賽，在不計算中國地區的情況下，全平台最高峰就有 195 萬觀眾同時在線上收看，甚至贏過去年4強賽，目前2023 LOL世界賽，全球已經累積超過8200萬觀看時數。
據 統計，目前為止，S13 LOL世界賽總觀看時間已超過8200萬小時，而前2名最熱門的比賽，皆是擁有大魔王 Faker 的 T1 出戰締造，分別是對戰 BLG 的195萬同時在線，以及對戰同賽區 GenG的184萬，相較於去年4強戰， GENG對上DRX的韓國內戰，同時在線達到194萬，等於16強熱度就遠超去年4強，195萬同時在線放到去年已是第3高的收視。 EsportsCharts 本屆 LOL 世界賽除了賽程進行大幅度改動外，推測在韓國舉行，因此直播時間對亞洲觀眾較友善，也是收視率暴漲的原因之一，畢竟中韓加起來就有8支隊伍在瑞士制拼戰，且其中7支戰隊進入最後8強，此外，去年最諄轉軍戰由入圍賽一路打上來的 DRX 對戰 T1，當時創下514萬人同時收看的驚人紀錄，今年有望挑戰高牆。 ▲今年T1對戰BLG的賽事同時在線觀眾達195萬，放在去年已是第3高的收視。（圖／escharts）
有別於以往16支隊伍分4組廝殺，《英雄聯盟》S13世界賽本次採用「瑞士制循環賽」，16支戰隊將被編制為 Pool 1至 Pool 4，4個等級，瑞士制共有5輪，首輪 Poo1 只能與 Pool 4對戰、Pool 2只能和 Pool 3對戰，且同賽區要迴避；第二輪開始後「同戰積戰隊互打」，此時隊伍抽籤將不再有任何限制，且每輪比賽結束當天，就會抽籤決定下一輪對手；
瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰，「決定晉級與否的賽事，將以BO3模式，其餘皆為BO1」，共計8隊可以晉級。