迷航北台灣！珠光鳳蝶疑遭人為攜入本島 最新保育近況曝
台灣的裳鳳蝶屬蝴蝶有兩種，其一是黃裳鳳蝶，其二是廣為人知的珠光鳳蝶，兩者同為保育類昆蟲，前者是「為珍貴稀有保育類」、分佈於台灣本島，後者則已經是「瀕臨絕種野生動物」，分佈於蘭嶼的海邊到海拔150公尺山區，但先前卻發現台灣本島北部也出現了零星珠光鳳蝶個體，疑似是人為攜帶而來。
記者林志怡／台北報導
農業部指出，為了瞭解珠光鳳蝶的族群狀況，曾在「珠光鳳蝶復育計畫書2001-2005年」中曾提及使用穿越線調查法及定點調查法進行調查，並提供1994-2000年之成蝶數量；2019年5至8月間參照先前復育計畫書的調查方法，每個月調查1次，推測族群量回到復育計畫進行前1994-1996年間的族群狀態（即平均每2小時可觀測數量為0.8-1隻次）。
此外，農業部也針對珠光鳳蝶的遺傳多樣性加以研究，目前農業部生物多樣性研究所與東海大學生命科學系助理教授吳立偉合作，建立蘭嶼珠光鳳蝶的族群遺傳特徵外，隨著分子遺傳技術方法的演進，透過比對菲律賓的珠光鳳蝶族群，推估這些迷航於北部的珠光鳳蝶應是透過人為攜帶至臺灣本島。
農業部也提醒，由於昆蟲體型小容易攜帶，加上執法及查緝困難度高，只能仰賴於大眾及在地居民的保育意識防範生態的破壞。