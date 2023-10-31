不只中文系要關！世新大學觀光系、行政管理碩班也傳停招或整併

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世新大學指出，目前僅中文系有提出停招的規劃，預計11月與師生舉行說明會進行溝通，是否只有大學部規劃停招、研究所是否調整，都要等師生說明會討論後才會定案，待系上通過停招案後，還要經過學校行政會議和校務會議等程序，再報教育部核定。
世新大學提到，系所提出的112學年停招申請如獲教育部核定，會在114學年停招大一新生，但會等在學生都畢業後，該系所才會正式走入歷史。
據了解，除了中文系已提出停招規劃，行政管理學系碩士班日前已舉辦師生說明會，預計明年招收最後一屆，並於114學年度停招。會中通過決議，明年碩士班僅招收1名學生，另針對在學的碩士班學生，相關必修課程需在112學年下學期結束前修完，系所停招將持續到所有學生畢業才會正式停止運作。
大學部觀光學系觀光規劃暨資源管理組則傳出可能停招，或與餐旅經營管理組、旅遊暨休閒事業管理組整併。
對此，世新大學表示，目前行政管理學系、觀光系規劃組的停招規劃，都還在系所內部討論階段，尚未報到校內行政會議，尊重各系所在少子化趨勢下，進行資源整合與調整規劃，強調各系所的調整作業，會經過與師生充分溝通，確保教師工作權與學生受教權的前提下，進行相關程序辦理，最後再報教育部核定。