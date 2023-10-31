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火場逆行者1／被漠視的消防員權益　六都消防人力服務比無一達標

▲明揚工廠大火燒出的不只是企業減災盲點，更讓長久以來被漠視的消防員權益被搬上檯面。（圖／翻攝畫面）
▲明揚工廠大火燒出的不只是企業減災盲點，更讓長久以來被漠視的消防員權益被搬上檯面。（圖／翻攝畫面）

記者陳詩雨／專題報導

濃煙沖天，熊熊火光點燃夜空，直至數公里外都能看見。今年（民國112年）9月22日，位在屏東科技園區的明揚國際大火，造成上百人死傷，4名消防員更為此葬身火窟。這場暗夜火警燒出的不只是企業減災盲點，更讓長久以來被漠視的消防員權益被搬上檯面。

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尤其在消防人力上，截至今年8月底，我國消防員「服務人口比」仍達1:1385，也就是一位消防員需服務1385人，遠高於不少先進國家。其中，高雄市消防員的人口服務比1:1787，不僅位居全台之冠，對比前一年更「不減反增」，血汗消防，從未停歇。

攤開民國108年行政院的「充實消防人力推動計畫」，當中以消防員5年增補3000人為目標，全國消防員「服務人口比」要在民國112年時降為1:1300，然而目前全台不僅有一半的縣市沒有達標，六都更是全數不及格，遠高於紐約1:513、東京1:731、香港1:767以及新加坡1:925。

▲行政院原預期民國112年消防員服務人口比要降為1:1300，但截至今年8月底，仍有一半的縣市沒有達標，六都更是全數不合格。（圖／NOWnews製表）
▲行政院原預期民國112年消防員服務人口比要降為1:1300，但截至今年8月底，仍有一半的縣市沒有達標，六都更是全數不合格。（圖／NOWnews製表）
▲台灣消防服務人口比遠高於不少先進國家，幾近東京的2倍。（圖／NOWnews製表）
▲台灣消防服務人口比遠高於不少先進國家，幾近東京的2倍。（圖／NOWnews製表）
除了服務人口比未達預期的5年增補3000人規劃，在扣除退休與離職人員後，真正補足的也只有2千多人，造成人力長期不足的原因，前基隆市消防局長唐鎮宇直言「就是缺乏長遠的規劃」。

唐鎮宇指出，台灣消防員長期人力不足主要可歸咎於3大原因：
一、地方預算排擠
各縣市所需的消防人力是由各地方政府統計後向中央提報，因此當地方財政吃緊時，提報的「預算員額」自然會受到限制。

二、計算所需人力時未考量離職與退休人數
就算地方政府有編列人事預算，但整體規劃上卻未將離職率或屆齡退休人數納入考慮，新人報到有時也只是填補原有空缺，並非實質擴充職勤人數。

三、新人銜接落差
警專生從警專培育到特考放榜後至單位服務，需花費近3年的時間；一般特考生經錄取後則須至訓練中心培訓1年，但規劃人力需求時，卻未將受訓時程充分納入考量，因此當單位有消防員離開，就必須面對人力空窗期。

「要解決人力缺口，就要考量銜接問題。」唐鎮宇無奈地說。由於消防員勤務涉及安全，「不可能隨便就找人進來上戰場」，但培訓新人需耗費的時程事先皆已知曉，因此只要在計算消防人力時，滾動式的把所有因素做通盤考量，就能提早計算出所需人力、規劃經費、增加訓練量能，再以每年逐步開缺額或一次性大批招募填補人力，「只有不斷盤點，人力問題才有待解的一天」。

▲唐鎮宇認為要解決消防人力缺口，就必須考量新人的培訓與銜接期、掌握離職與退休人數做滾動式的規劃（圖／記者陳明中攝）
▲唐鎮宇認為要解決消防人力缺口，就必須考量新人的培訓與銜接期、掌握離職與退休人數做滾動式的規劃（圖／NOWnews資料照片）
消防員特考錄取率低挨批　消促會呼籲應納更多實務題
此外，在一般消防警察四等特考方面，錄取率也挨批過低（如表），以民國112年需用人數955人來說，儘管報考人數達1910人，但一試錄取率卻僅有25.6%，若再加進二試與訓練後的淘汰率，最後合格人數將與實際需求產生更大落差，消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱呼籲，特考內容應該跟進調整，「現在的英文占比太高了」。

▲一般消防警察四等特考錄取率挨批過低，消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱呼籲應盡速調整特考內容。（圖／NOWnews製表）
▲一般消防警察四等特考錄取率挨批過低，消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱呼籲應盡速調整特考內容。（圖／NOWnews製表）
陳彥凱主張消防員特考配比應該納入更多的實務題，「降低英文比例，拉高專業占比」，消防署目前已給出正面回覆，從明年（民國113年）起，將調整考試範圍與配分比例，以平衡理工組與文組考生優勢，但考量消防人員需將學術理論與實務工作結合，「並不會降低錄取門檻」。

老舊消防車仍在執勤　消防員盼「勿再用殉職換裝備」
「我們的新裝備就是學長的血淚。」一名不願具名的現役消防員，語氣充滿感傷地說。

以桃園為例，就是用「新屋保齡球館大火」與「平鎮敬鵬大火」共12名消防員殉職的慘痛教訓，替其他消防弟兄爭取到更多消防經費添購裝備，例如每位消防員至少有2套消防衣、每個救災分隊都購足2個熱顯像儀、一輛造價3千8百萬的「美洲豹」高效能化學車，這名不具名的消防員表示：「我們不想再用殉職換裝備」。

無奈，消防裝備經費主要來自地方政府的自籌款，因此，光最基本的消防車，不少縣市卻是以該報廢卻未報廢的「老爺消防車」在執行任務。像嘉義市，截至今年6月底，就有11輛車齡達報廢年限15年的消防車還在路上「趴趴走」，報廢比達36.7%。

儘管消防署強調，這些消防車只要「保養得宜」仍能正常執勤，目前除了地方預算外，中央也挹注經費補助，將已達報廢年限車輛逐年汰換，「車齡大多達17年時，就能完成汰舊換新」。

對此，唐鎮宇對於消防署的作為雖給予肯定，表示近幾年狀況真的好非常多，但也忍不住半開玩笑表示：「把數發部200億預算撥100億給消防，就什麼問題都解決了」。他說，若能直接由中央編列一筆消防經費，讓有需求的縣市依規申請，就能加速改善現況。

▲截至今年上半年，台灣消防車報廢比達20.2%，當中以南投、台中、嘉義市報廢比最高。（圖／記者陳詩雨攝）
▲截至今年上半年，台灣消防車報廢比達20.2%，當中以南投、台中、嘉義市報廢比最高。（圖／記者陳詩雨攝）
陳彥凱也補充強調「不要總是等東西壞了再來維修或更換」，例如保命用的面罩氣密度、氣瓶的水壓測試等，都該設定一個固定的檢修頻率，透過檢修同步重新檢視各項裝備需求，才可以確保所有的裝備到了災害現場都能真正發揮功能，「這些事情刻不容緩」。

面對消防人員的心聲，政府只有從制度面徹底改善，才有機會終止消防悲歌，讓「今日公祭，明日忘記」不再重複上演。

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