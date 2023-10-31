好市多賣「A肝毒莓果」挨告！135位苦主團體訴訟 求償千萬賠償金
今（2023）年4月底，好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」、「科克蘭冷凍草莓」接連驗出A型肝炎病毒，影響超過4萬名消費者，事後好市多補償方案為，退款加上購買商品等值慰問金、500元的檢測費。消基會認為退1賠1的補償方案，是不負責任的慰問措施，今（31）日正式為135位消費者提出團體訴訟，總計求償1107萬2620元。
記者鍾怡婷/綜合報導
消基會針對好市多售出A肝毒苺果的消費爭議，今天赴士林地方法院民事庭，為135位消費者提出團體訴訟，其中精神慰撫金請求270萬元、懲罰性賠償金請求834萬1500元，總計請求1107萬2620元。
消基會指出，早在今年3月間，美國就傳出有民眾吃了好市多等大型路販售的冷凍有機草莓後驗出A型肝炎，當時個案至少5例。截至4月25日為止，全美一共8例個案，且發病前都曾吃過冷凍有機草莓，美國將該產品下架回收。
食藥署在4月28日發布新聞並啟動後市場查核機制，前往好市多抽樣5件不同批次產品檢驗A型肝炎病毒，驗出「科克蘭綜合莓」為陽性。違規產品於2023年1月19日進口，總計17,431.78公斤，尚庫存367.43公斤（203包），好市多雖將違規產品全數下架，但已賣出9427包。
消基會表示，本次替消費者提出團體訴訟，用意在提醒國內製造、輸入之產業，在一定規模下，應確立檢驗機制，確保生產、輸入的商品在當時科技或專業水準可合理期待之安全性；一旦發生意外事故，亦應肩負起企業社會責任，主動出面下架、回收並對受到損害的消費者提出道歉和補償措施，勇於負責，這才是誠信店家應有的風範。
而《NOWnews》記者詢問好市多最新回應，至截稿前尚未取得回覆。