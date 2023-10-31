▲頻尿是不能說的秘密？尿意憋不住恐讓膀胱愈過動？

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膀胱過動症起源於膀胱逼尿肌不正常收縮，通常會伴隨有急尿、頻尿、夜尿、急迫性尿失禁等症狀。但有尿失禁並不等於膀胱過動症。
尿失禁可簡單分為應力性尿失禁和膀胱過動症的尿失禁。應力性尿失禁起因是尿道的括約肌鬆弛，就像關不緊的水龍頭，壓力大時就滲漏；而膀胱過動症則像是儲水功能不良的水庫，儲水不多就急著放水，患者有急尿的症狀，因而造成頻尿與夜尿、甚至來不及到廁所的急迫性尿失禁。
據統計，膀胱過動症發生比率約為16至18%，男女皆可能發生，其中又以女性較容易發生。一般來說，患者就診的症狀大多以頻尿佔大宗，醫師會評估是否有感染或其他病理性因素所引起，還會視是否為日常生活習慣所造成的影響，例如水是否喝過量，身形瘦與胖也可能有關係。
我們以尿路動力學檢查來說明會更容易理解。尿路動力學檢查會在排空的膀胱徐徐注入生理食鹽水，同時記錄膀胱內壓力的變化及膀胱收縮的情形。在檢查過程中可以發現尿液儲存到100多c.c.時，多數人就會有尿液感。此時若能忍耐一下，讓膀胱內的壓力不再上升，有機會讓尿液感消減，同時讓儲存容量可增加到正常值300-500c.c.。但有些膀胱過症患者可能儲存到100c.c.左右就感受很強烈。
雖然大家常常說不要憋尿，那是在膀胱儲尿功能正常的情況，而膀胱過動症患者如果習慣有尿液感就要上廁所解放，長期下來有可能讓膀胱忍耐度下降、容量縮小。強調訓練膀胱的方法，就是不要一有尿意就立即排尿。林醫師表示「應該是由我們控制膀胱，而不是膀胱控制我們！」
若已習慣一有尿意就上廁所，且每次排尿量都少於300c.c.，建議可以嘗試膀胱訓練，若能恢復超過300c.c.才能算是憋尿。
膀胱過動症自我評估 害羞不就診恐致膀胱功能惡化
除了專科門診有提供膀胱過動症問卷，網路上也能搜尋到，民眾可以自己做初步的評估。在家也可以用量杯做簡單測量，當急尿感出現時所尿出來的尿液，是否有超過300 c.c.，沒超過就得留意膀胱過動症的可能。有的病人因為膀胱尿液儲存不多就有急尿感，白天時症狀還可以忍受，晚上睡覺必須多次起來上廁所、干擾睡眠品質，也會建議做一下評估。
但頻尿困擾可能是患者不能說的秘密。曾有研究顯示，僅有1成多的患者會求診。林醫師分享曾收治一名伯伯，起初是因為頻尿而就診，但經過排尿日誌評估，發現他每次尿液只有100 c.c.，生活品質大大受影響，晚上也睡不好、混亂的作息更加重頻尿急尿的感受，已經是受不了了才來求診。後來發現是攝護腺肥大合併膀胱過動症，需兩者一併治療。因為沒有一起治療好，膀胱功能惡化，可能讓頻尿症狀更劇烈，形成惡性循環。
及早就醫拒絕膀胱過動 跟著醫囑這樣做
膀胱過動症的治療藥物能抑制膀胱逼尿肌的不自主收縮，但傳統的抗乙醯膽鹼藥物使用可能會產生口乾舌燥、便秘等副作用而降低病患服藥的意願，林醫師提醒病患如果有副作用問題應跟醫師討論調整藥物。另外一類新型的β3-腎上腺接受體促進劑療效好、副作用少，病患普遍比較願意持續治療，但要注意血壓的變化。
值得注意的是，藥物治療需要一輩子服用嗎？其實藥物只是輔助膀胱容量慢慢增大，症狀改善後，可與醫師討論減藥，甚至慢慢脫離藥物，或是搭配其他整合式治療來增加療效。包括電波椅治療、肉毒桿菌注射，甚或是日常能自己做的骨盆底肌運動、控制水分攝取量等，都能有效改善膀胱過動症。
雖然膀胱過動症的初期症狀無法聯想到要就醫，但卻會慢慢侵蝕健康、影響生活品質。不妨透過簡單問卷或是尿量測量來瞭解是否需積極治療，別讓過動的膀胱打亂我們的生活。
感謝尚美泌尿科診所林美吟醫師提供資訊
林美吟醫師
台北醫學大學醫學系畢
台北醫學大學公共衛生碩士
恩主公醫院泌尿科主治醫師
彰濱秀傳醫院泌尿科主治醫師
彰化秀傳醫院泌尿科主治醫師
尚美泌尿科診所院長（現職）
主治與專長：
泌尿道感染、蛋白尿、血尿、解尿困難、頻尿、尿失禁、排尿障礙、泌尿道結石、間質性膀胱炎、夜尿、小兒夜間尿床、性病篩檢與治療、性福問題、生殖泌尿道手術
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