火場逆行者4／鐵皮屋火警如地獄　消防員聞之色變「怕回不來」

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《NOWnews今日新聞》查閱消防署的「消防災防勤業務統計年報」後發現，從民國102年至今，台灣有多達35位消防員因公殉職，當中至少有21位勇消是在鐵皮屋工廠火警中「一去不回」，占比高達60%。
鮮少以「新屋保齡球大火」倖存消防員者身分，對外發言的消防員工作權益促進會理事長黃鈺翔，對鐵皮火警的感受尤為深刻，「聽到火在廠房裡面燃燒發出轟隆隆的聲音，真的會很緊張它是不是要塌了」。就算這些消防員殉職案仍歷歷在目，但這類廠房的消防與建築法規卻遲遲未被主管機關重視，「消防員真的很心酸」。
鐵皮屋有如「消防地獄」 消防員怕「進去就出不來」
「鐵皮屋＝消防地獄」4大原因：
1、結構不堅固亦不耐高溫
當火場溫度達600度以上，輕量型鋼結構建築物就會變得脆弱，隨時可能崩塌。
2、火勢成長迅速
尤其是工廠或倉庫，因為加高加大的空間設計，在火災初期就供應大量氧氣，火勢增長快速。
3、大多無防火區劃
工廠大多無以防火樓板、防火牆或防火門窗將空間區分成數個區域，因此若未在第一時間控制火勢，大火將直接蔓延並加速可燃物分解，發生「閃燃」機率極高。
4.火災猛烈度大
屋內經常會堆放大量物品，在面積大、易燃物多、火載量大（即所有可燃物於完全燃燒時所釋放出熱能的總數）的情況下，比起一般住宅火警火勢更加兇猛。
「鐵皮屋熱傳導快速，就像是一個烤箱。」一位不具名的消防員表示，當聽到救災案件是鐵皮工廠時，情緒都會特別緊繃，若還必須入室搶救「真的會怕進去之後就出不來了」，尤其台灣鐵皮屋又以違章建築居多，救災環境惡劣、危機四伏，「碰到一個閃燃就完了」。
面對這類火警，消防員最怕的不是大火、不是高溫，是坍塌與爆炸，「殉職的學長幾乎都是被壓死或被壓住後，無法逃生『活生生嗆死的』」。
50年來沒修法！2樓以下工廠無防火構造規範
鐵皮工廠救災環境複雜，但防火構造規範卻相對寬鬆，在《建築技術規則建築設計施工編》第3章第69條的規範中，工業和倉儲類建築物在3層樓以上或是樓地板面積1500平方公尺以上，就需以防火材料建造，但在樓地板面積當中卻將工廠除外，也就是工廠只要在2層樓以下，不論占地多大，建築物都不須做防火構造。
「我也不知道民國63年制定法規時，為什麼要將工廠除外？」國土管理署（以下簡稱國土署）建築管理組組長高文婷的回應，凸顯出台灣現行法規的荒謬。
不合時宜的法規，在民國104年桃園新屋保齡球館大火後，以6名殉職勇消的焦屍，換到修法的一線曙光，時任內政部長陳威仁指示營建署（現為國土管理署）修改法規條文，授意把「工廠除外」4個字予以刪除，但9年過去了，進度始終掛零，消防員的犧牲彷彿曇花一現，對此，高文婷語氣略顯激動解釋：「不是不改，是還在凝聚共識。」
高文婷強調，法規修正「牽一髮動全身」，再加上現代工廠形式多樣，不同於過去是以重型機械為主的一般加工廠和鐵工廠，因此，任何修法舉措都需要全面考量各方面因素。至於何時能夠看到修法進展？她表示無法確定時間，但肯定指出「不會很快」。
修法進度挨批 國土管理署：勿用違建看法規缺失
「未來鐵皮火警問題只會越來越嚴重」，面對現況，前基隆市消防局局長唐鎮宇語重心長，因為台灣的違建鐵皮工廠正加速合法中。黃鈺翔也認為，當今非常多的「特登區」，也就是已被輔導在地合法的違章工廠，都是依照現有規定去申請執照，倘若法規沒有與時俱進，不論對社會或消防員的安全都是一大威脅，對於就地合法的違章建築，「管控上甚至應該要更加嚴格」。
無論外界對修法有多殷切期盼，被推派出來回應質疑的高文婷立場仍相當堅定，最後甚至忍不住對記者抱屈：「用違章（建築）來探討我的法規缺失，其實不太公道」。她分析近年來幾次嚴重火警殉職案，死傷慘重的多以違章建築為主，或廠房內囤積過量的危險物品，「這些都與國土署無關」，她提高語氣表示，違章建物管理權屬於地方政府；危險物品屬於環保署。
「所以這幾次的消防員之死都和國土署無關？」記者追問。「你這樣講我壓力很大，『但是這樣子沒錯』」高文婷回應。
高文婷更重申，當合法工廠設立在空曠區域、警報器在火警發生當下能及時啟動，「2樓以下的工廠逃生沒有這麼難」。外界在探討國土署法規有無缺失時，應先釐清肇事主因，「自己亂蓋的房子，就沒什麼好去談防火構造。」
「台灣消防員真的很可憐」，唐鎮宇深深嘆了一口氣。對比10多年前消防環境雖然已經大躍進，但在防災上始終多頭馬車，主管機關權責環環相扣，要改革就要有破釜沉舟的決心，否則在修法龜速，違建鐵皮屋卻大舉合法的局面下，誰會是下一個殉職的消防員？「消防地獄」成無解習題。