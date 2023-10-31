線上旅展／承億文旅「每人814元」入住 遠東香格里拉住宿券1.4折
「2023 ITF台北國際旅展」將於11月3日至11月6日在台北南港展覽館一館登場，承億集團旗下5間飯店即將開賣超划算雙人房住宿券，單張下殺1899元，還可再享買6送1，等於雙人住7晚「每人每晚只要814元」送早餐，線上旅展也可購得，11月1日至11月15 日為期兩周。台北遠東香格里拉也聯合台南遠東香格里拉與館外餐廳Mega50推出旅展優惠，住宿券最低下殺到1.4折。
記者葉盛耀/綜合報導
承億集團集結旗下「承億酒店TAi Urban Resort」以及「承億文旅」雙品牌參與此場盛事，將於旅展現場推出限定優惠，另外還有線上旅展，11月1日起至11月15日止開放購買，這次優惠首推「承億文旅五館聯合雙人房住宿券」，可彈性使用不受館別限制，單張住宿券下殺1899元(原價6,600元)，可再享買6送1，等於雙人住7晚只要11394元，平均每人每晚只要814元，還能免費享用早餐。
不僅如此，承億集團要再加碼，只要至旅展現場購買任2張住宿券或承億文旅五館環島住宿券，憑發票即可以5999元超優惠價格加購承億酒店經典和式雙人房一泊一食住宿券1張（下殺1.8折），每張發票限購1張。
至於承億酒店，則大推經典親子家庭房住宿券平日一泊一食住宿券，旅展限定價6,999元(原價40,000元)，最大驚喜為寒暑假平日（週日～週四）不需額外加價，最適合假期出遊的親子家庭客。
台北遠東香格里拉也聯合台南遠東香格里拉與館外餐廳Mega50，除了參加旅展，即日起至11月17日推出線上旅展，還提前即日起至11月2日，每日上午11:00至晚間7:00於飯店大廳設置旅展快閃專區販售優惠券，住宿最低19折、餐飲5折起。台北遠東香格里拉主打《豪華客房》平日住宿一晚含兩客早餐，優惠價4,499元（原價24,134元，約18折）。
台南遠東香格里拉則有《特選尊榮客房雙人住宿三天兩夜》不含早餐，每張7,600元 （原價54,285、約14折），保證安排高樓層32-38樓指定客房，也有《尊榮客房雙人住宿乙晚含翌日自助式午餐》每張5,000元（原價27,566、約19折）。