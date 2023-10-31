美智庫：美就台灣議題向中國保證並無意義

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他寫道，儘管台灣地位並非美中對抗的根源，卻是兩國角力最明顯的表現。
克羅普希在文中表示，台灣雖是美中對抗的焦點，但已不再包含兩國對抗的全部要素。基於中國共產黨在亞洲和歐亞的野心，美中的角力範圍如今要廣泛得多。
他說，台灣過去是、現在依然是美國在印度太平洋防禦體系的關鍵。台灣在美國防禦系統中扮演的角色，使其成了美中對抗的戰略中心。台灣仍是中國自我形象的關鍵，但這種自我形象現在已和更具侵略性的軍事姿態結合在一起。
因此，重新啟動有關台灣地位的法律討論，對美中關係沒有實質影響；認為美國可透過公開或私下保證反對台灣宣告「獨立」或許能有效緩解美中對抗的想法在政治上並無多大意義，在戰略上也無關緊要。
克羅普希說，台灣當前的立場毋須改變。在任何定義下，台灣都是一個獨立國家，因此無論如何闡述都沒有意義。中國已經失去台灣，因為台灣不受北京統治，不宣布獨立的唯一理由是避免給予中國發動戰爭的額外藉口。
他認為，若要阻止中國對台灣採取行動，就須阻止中國對整個印太地區的侵略。因為中國的野心不僅止於台灣，台灣只是北京主宰印太地區的墊腳石。中國對台灣的控制將危及日本、菲律賓及澳洲的防禦能力。美國將須做出選擇，是要打一場長期、殘酷的戰爭，以打破北京對這3個盟邦的封鎖，或者乾脆放棄，任由它們受到中國的攻擊和在經濟上的脅迫。
馬六甲海峽（Strait of Malacca）和龍目海峽（Lombok Strait）一旦落入中國控制之下，北京便能掌控歐亞大陸最重要貿易路線的東段。中國明白這一點，並且深思熟慮過。北京當局知道，不能只是奪取台灣並承受美國的報復性懲罰，而是必須透過一連串預先決定的進攻行動，來打破美國的防線。
克羅普希說，美國應先把注意力放在軍事嚇阻，以及擁有更多國防預算，以維持大規模印太空海戰爭所需的兵力。更重要的是，美國應該整合地區盟友的能力，使其能與美軍聯合作戰，考量到台灣的地理位置和軍事相關性，也必須將台灣納入其中。
此外，美國也應鼓勵台灣與國際搭起橋梁、支持台灣參與國際組織，以替台灣提供更多外交管道。
他說，法律上的爭論可能是大規模戰爭的近因，但這必然只是深層對抗的表象，需要高超的外交技巧才能掌握何時可透過法律解決方案來緩解政治緊張局勢。而在當前狀況下，已經不是玩語言遊戲的時候了。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1121031