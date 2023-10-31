火場逆行者6／避免消防員殉職悲劇重演　人人都該有「減災」意識

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「請展護國旗！」主持人一聲令下，60名消防員立刻將巨幅國旗往四個方向展開，場面壯觀。這是今年台中市政府為了國慶升旗典禮準備的表演之一，然而此舉卻也引發不少基層消防員怒火。
有消防員私下不滿抱怨「消防員不務正業這不是第一次，更不會是最後一次」，舉凡停水時幫忙送水、市府或民間辦活動時要求消防車照明、民眾手機掉進水溝、寵物被關在車內等狀況，都可以看到消防員出勤的身影，「就像是無所不能的24小時保母」。
消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱為消防員大吐苦水，在屏東明揚大火後，消防員權益有機會再次被大眾檢視，但當消防署喊出明年將擴大招募1000人的同時，消防員更想問的是「人力補足了，然後呢？」
勤務五花八門「如24小時免費保母」 消防員籲讓消防回歸專業
消防員工作權益促進會理事長黃鈺翔以消防員必須挨家挨戶請民眾裝住警器為例，儘管這項勤務在部分縣市已經移交給其他單位執行，但仍有縣市的消防員礙於長官的業績壓力仍必須攬下，這些看似無傷大雅的業務。其實都是在消耗分隊的出勤能力。
「給他魚吃，不如教他釣魚」，要改善消防員的超時與人力問題，應該先從提高民眾自我減災意識做起，而非讓消防員成為on call的工具人，「就像你不會逐戶發放安全帽，請他們騎機車要注意安全一樣。」黃鈺翔說。
在防災意識上，各方專業人士有志一同，呼籲應該強化民眾自我減災意識，自己房子自己保護、自己生命自己守護，像是住警器，基於保護自我財產，民眾應該自行採購、安裝，而非讓消防員充當宣導大使登門服務，「但現在政府都倒過來做」，前基隆市消防局局長唐鎮宇也對消防員應該回歸專業勤務相當有感。另外像是補蜂捉蛇，各縣市雖然大多都已經轉介到其他單位負責，但遇到危急狀況時，「消防員可以說他不要出勤嗎？」更不要說部分縣市的負責單位還未全天候提供服務。救人使命被刻進消防員基因，但這樣的熱血不應該被任意濫用。
「若補足1人卻要增加1.5倍的勤務，人力永遠不夠用。」前消防署組長林金宏也以過去經驗分享，要減輕消防員負擔，減少無謂的業務和補充人力必須齊頭並進，擴大招募卻沒有抓取應有的業務量，只是內耗消防員的身心負荷量。再者，在企業減災意識上，相關單位更應該積極介入輔導，畢竟企業是減災、整備的第一道防線，「企業不發生災害，就不會有悲劇發生」。
急不得！專家：救災SOP得重新調整 全民都得安全風險再教育
曾經擔任火場第一線指揮官的台灣警察專科學校消防安全科主任邱晨瑋表示，化學品數百萬種，化學作用相互影響下，風險誰也無法控制，即使第一線消防同仁受過訓練也難以在第一時間判斷，尤其像明揚事件，無法現場立即取得廠房平面圖，有哪些化學品都不知道，都對救災投下不少變數。
「台灣工廠火災太多，殉職的消防人員也太多。」邱晨瑋不捨地說，許多第一線的打火英雄都是自己的學生，每次出勤就是賭上自己性命。他強調，只要企業主對工廠安全防災掉以輕心，就難保類似的事件不會再度發生。為了保護第一線同仁，對於化學品高風險的火場，救災SOP應調整修正，指揮官的判斷時間應該再充裕一點。
邱晨瑋過去曾參訪英國消防機關，消防單位指揮官將救災同仁安全當作最大責任，因此堅持全面掌握好資訊，下好判斷才會讓消防同仁進入火場，不像華人社會對消防員有太多的期待，往往消防隊才剛到火場。就急著要消防人員「衝進去」。他認為，其實民眾也該被教育「自己的財產自己保護」，不能自己不防災，等事情發生了以後，卻要消防員無條件馬上進入火場救災。
就像大家會期待消防單位要有高規格配備，像是救災機器人、消防機器人，確實這些高科技救災設備對救災有一定幫助，可以多少掌握現場資訊，但最重要的常被忽略，就是出事的火場也要有人員幫忙提供資訊讓救災更精準，這些都是平常防災訓練應該要有的情境，但無奈的是，現在很多工廠晚上連個警衛都沒有，更遑論發生火災時要派人出面協助救災。
從下到上都缺乏「風險概念」 企業與政府能承受付出巨大的代價？
其實，幾次嚴重大火造成多名消防員殉職之後，內政部消防署自110年開始推行工廠化學品危害資訊及平面配置圖「危害辨識卡H-Card」，目前已納入《消防法》第21之1條規範之對化學品救災必要資訊。而「危害辨識卡H-Card」平時置於警衛室或有人駐守之值日室固定位置，並不定期更新危害辨識卡，以利火災發生時能迅速讓消防人員掌握資訊。
原本是美事一樁，但國立陽明交通大學土木工程系副教授、台灣防災產業協會監事單信瑜坦言，「沒人檢查、企業主怎麼會做？」不然也不會發生這次明揚大火，平面圖還要用印的事情。他指出，很多企業經營者缺乏風險概念，也不清楚工廠的製程與原物料的危險性，大幅度低估了工廠的風險。
單信瑜說，企業主只了解到核實申報後，各項法令要求的相關設施設備、管理作為要付出的成本和對生產的干擾，卻沒想到這些作為其實可以提升安全的效益。企業主沒想到的是，安全防災沒做好，付出的代價往往超出自己想像，包括直接的損失（廠房、生產設備、物料與人員）、間接的損失（賠償和營運中斷、未來保險費用增加）、信譽損失（客戶流失）等，更沒想過會因為防災的缺失而倒閉破產，甚至還得負上刑事責任和巨額賠償。
「人性就是這樣，政府還不加嚴管理與執法嗎？」單信瑜痛心向政府喊話，直指現在從下到上，從公司工廠到政府都缺乏「風險治理」的概念，再加上政府執法不周、管理不當，「我們還能期待這些『火場逆行者』們安全走出火場嗎」？