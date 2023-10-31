1200月票開跑機捷運量遽增 黃敬平籲桃捷訂縮短班距時間目標
1200基北北桃通勤月票自今年7月起上線後，桃園機場捷運線日運量持續攀升，已突破日運量10萬人次，桃園市議員黃敬平質詢時指出，民眾常向他抱怨每次搭機捷，因班次太少、班距時間等待過長，比等火車班次的時間還久，「感覺像等到天荒地老，懷疑自己的人生」。黃敬平呼籲桃捷公司，應該要訂出一個短中長期的縮短班距時間目標，短期先從目前要等15分鐘的時間縮短為10分鐘以內。
記者李春台／桃園報導
黃敬平指出，機捷為了因應逐漸升高的旅客運量，從今年4月17日增開第一列、7月3日增開第二列、8月1日第三、四、五列，直至最近期10月23日已經是增開第6列的上班日加班車，平均每一兩個月就會增開列車班次，就是為了消化龐大的輸運，面對列車車輛數隨著班次增加，再加上桃園機場第三航廈一旦正式營運，出入境旅客人次同樣提升，市長張善政也不斷向中央喊話要考量增購列車，讓機捷提供更密集的發車班距來服務搭乘人數。
黃敬平提到，桃捷公司目前共有直達車11列及普通車20列，共計31列車，但從桃捷公司臉書粉絲專業評論仍然會看到網友抱怨幾乎15分鐘一班車，候車時間太長。黃敬平指出，有捷運系統的直轄市當中，班距最密集的為台北捷運文湖線，尖峰時段2分鐘可以有一班，自己也搭過，真的是很快，新北捷運淡海輕軌尖峰4-6分鐘，離峰8-11分鐘，台中捷運尖峰時段6分鐘，離峰9分鐘，高雄捷運尖峰時段班距為4-6分鐘，離峰時間8-10分，反觀桃園15分鐘一個車次，1小時僅有4班車，旅客疏運效率低的嚇人。
因此，黃敬平要求桃捷公司應該要訂出一個短中長期的縮短班距時間目標，短期先從目前要等15分鐘的時間縮短為10分鐘以內；2026年花費80多億元增購15列列車到位後，更應將班距時間的目標再縮短至6-7分鐘，追趕台北捷運系統以及符合基北北桃一日生活圈的精神，提高搭乘機捷的誘因，不要再讓民眾等太久。