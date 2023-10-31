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國民黨高層與退將輪流赴中　李柏毅批：最大的國安天坑

▲李柏毅批，國民黨對內擋國防阻撓國家發展，還讓高階退將及高層對外赴中交流，造成國安的最大天坑。（圖／李柏毅服務處提供）
▲李柏毅批，國民黨對內擋國防阻撓國家發展，還讓高階退將及高層對外赴中交流，造成國安的最大天坑。（圖／李柏毅服務處提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

今（31）日民進黨召開記者會，高雄市左營楠梓立委參選人李柏毅揭露國民黨退將與高層赴中交流聽訓，對於退將們、國民黨高層們扯台灣後腿，以及妨礙國防自主的發展，始終不見藍營對自己人有任何制止行為，李柏毅說，這令國軍弟兄與社會大眾十分失望。

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李柏毅表示，今天是屬於軍人的榮民節，這些國民黨籍高階將領們踐踏本應捍衛的國家主權，但從2013年以來，台灣退將透過各種活動前去中國交流，總共有39名退將，其中有10位親中退將擁有國民黨籍。

李柏毅指出，國民黨不只退將朝共，還有許多國民黨高層有離譜的訪中事跡，如洪秀柱2016年時擔任國民黨黨主席，就曾與中共總書記習近平會晤與參加論壇；國民黨榮譽主席連戰赴中多次，更與習近平會面過四次；國民黨主席朱立倫在2015年赴北京與習近平見面，認同兩岸同屬一中。國民黨對內擋國防阻撓國家發展，還讓高階退將及高層對外赴中交流，造成國安的最大天坑。

李柏毅強調，身為左營楠梓區的立委候選人，左營是台灣重要的海軍基地，當地有很多海軍弟兄，在馬文君案爆發後第一時間和他反映對國民黨的不滿，所以他在海軍四個哨口外掛上「挺國軍、挺潛艦國造」的看板，讓民眾與國軍弟兄們知道，民進黨守護家園的決心，絕不給國民黨的「馬文君們、吳斯懷們」繼續搗亂的機會。

李柏毅認為馬文君不知悔改，還按鈴對蔡銘軒與李正皓提告，讓他想起過去戳破藍營立委提案讓中國眷屬使用健保時，同樣遭到國民黨提告，但最終法院以不起訴之處分為判決結果，此舉也成了法院認證為健保開後門、為國安製造破口的行徑，不論是過去的藍營立委，還是現在的馬文君們，頻頻企圖為中國開後門，相信這些誇張的行徑選民都看在眼裡。

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