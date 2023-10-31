國民黨高層與退將輪流赴中　李柏毅批：最大的國安天坑

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李柏毅指出，國民黨不只退將朝共，還有許多國民黨高層有離譜的訪中事跡，如洪秀柱2016年時擔任國民黨黨主席，就曾與中共總書記習近平會晤與參加論壇；國民黨榮譽主席連戰赴中多次，更與習近平會面過四次；國民黨主席朱立倫在2015年赴北京與習近平見面，認同兩岸同屬一中。國民黨對內擋國防阻撓國家發展，還讓高階退將及高層對外赴中交流，造成國安的最大天坑。
李柏毅強調，身為左營楠梓區的立委候選人，左營是台灣重要的海軍基地，當地有很多海軍弟兄，在馬文君案爆發後第一時間和他反映對國民黨的不滿，所以他在海軍四個哨口外掛上「挺國軍、挺潛艦國造」的看板，讓民眾與國軍弟兄們知道，民進黨守護家園的決心，絕不給國民黨的「馬文君們、吳斯懷們」繼續搗亂的機會。
李柏毅認為馬文君不知悔改，還按鈴對蔡銘軒與李正皓提告，讓他想起過去戳破藍營立委提案讓中國眷屬使用健保時，同樣遭到國民黨提告，但最終法院以不起訴之處分為判決結果，此舉也成了法院認證為健保開後門、為國安製造破口的行徑，不論是過去的藍營立委，還是現在的馬文君們，頻頻企圖為中國開後門，相信這些誇張的行徑選民都看在眼裡。
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