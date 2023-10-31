大學教授到國中教英文！台師大累積「臨床經驗」、培育中小學教師

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教育部常務次長林騰蛟致詞表示，面對全球化、數位化、少子女化及素養導向等各項國際新趨勢，師資培育大學所培育的師資必須能教導學生成為面向未來且具適應與應變能力的終身學習者，教育部今年陸續發布「精進師資素質與特色發展計畫」、「領域教學研究中心及教材教法人才培育計畫」及「師資培育USR計畫」等3項計畫，盼落實提升教師專業知能及學生學習品質。
台師大副校長宋曜廷表示，師資培育是台師大的特色與優勢之一，今年獲教育部核准開設國民小學教育學程後，目前有幼教、小教、中教、特教與國際教育文憑IB師培學程，已建立幼兒園到高中（K-12）教育階段、特殊教育及國際師資培育的完整體系。
林子斌分享，108課綱上路後，大學教授到高中授課不是新鮮事，但多集中於多元選修、彈性學習等課程，但他把教學階段往下拉，近年陸續到龍門國中、誠正國中等鄰近學校，和在校老師一起上英文課，下學期也會到萬華國中。
他說，這是要讓自己有「臨床經驗」，身為師培教師，要知道國中小學生的反應，才能告訴學生教學現場是什麼情況，「我們會從師培學院教師先開始，前進中小學教學現場第一線蹲點，實際接觸班級經營及教學輔導策略，更會鼓勵各師培系所開設教材教法及教學實習課程的教師，由教授帶頭進入國中小及高中教學，將相關經驗帶回大學課堂，縮短學術跟教學現場的落差」。
師資的轉變之外，在課程上，明年起台師大的師培範圍將延伸到國小教師，打破過去師範大學多培訓中學教師，教育大學主要培訓國小以下教師的結構。
林子斌說，在前院長洪儷瑜團隊努力下，台師大國民小學教育學程將自113學年起招生，從幼兒園、國民小學到中等學校的教育階段，具備連貫且完整的師資培育課程；國小、國中、高中不同階段的老師，往往不清楚彼此的教學狀況，假設師培訓練的過程裡，至少他們能有機會、接觸彼此課程，也能更清楚知道未來的課程設計，「就知道他現在要教的國中生，國小時是受到怎樣的教育」。
林子斌指出，台師大還將提供多語師資培訓，目前台師大是教育部核定的雙語大學「重點培育學校」，也配合國家政策，培育台灣本土語文（閩南語、客家語、原住民族語）、雙語教育師資，未來也會成為原住民族師資培育重點大學之一，將可望培育更多原住民公費生，提供針對原住民族群的教材教法等課程與資源。