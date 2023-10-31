3種人符資格！第2批退稅款今入帳 明年想先拿錢記得改這方式申報
111年度綜合所得稅第2批退稅來了，只要今年5月報稅採3方式申報，退稅款就可在今（31）日入帳，退稅方式有直撥退稅及寄發憑單退稅2種，納稅義務人申報時，只要有提供金融機構或郵局帳號者，即採直撥退稅，退稅款會直接撥入指定帳戶；未採直撥退稅者，國稅局也已寄發退稅憑單，收到後記得在今年12月29日前至指定銀行兌領。
記者顏真真／台北報導
財政部指出，如果今年5月報稅採用3種方式申報，包括一、在5月10日前稅額試算紙本回復至非戶籍地國稅局；二、5月11日後稅額試算紙本回復至各地區國稅局；三、5月1日至5月31日人工或二維條碼申報，退稅款就會在今日匯入指定帳戶，納稅人可查看確認是否收到款項。
如果採憑單退稅，國稅局也已寄發退稅憑單，收到後記得在今年12月29日前至指定銀行兌領，若退稅金額未達新台幣5千元者，可持向票面指定的付款銀行兌領現金，其餘均須提出票據交換才能領到退稅款。
至於退稅款撥付狀況，納稅人可利用各地區國稅局網站及財政部稅務入口網網站查詢。如果明年想第一批退稅的人，財政部提醒，記得改用網路（含手機）報稅納稅義務人申報綜所稅，並可多採用「存款帳戶」直撥退稅，除退稅款於退稅當日立即撥入外，不必擔心退稅憑單遺失、污損或過期須申請補發或展延，並免掉前往金融機構提兌奔波。