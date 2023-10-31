鼎山麥當勞熄燈！摩斯「掛紅布條」無情補刀 眾挖2店愛恨情仇史
位在高雄市三民區大順路上的摩斯漢堡近日在店外掛出紅布條，上頭寫著「鼎山麥當勞收攤了，歡迎來摩斯呷（吃）薯條」，原來是鼎山家樂福內的麥當勞已經歇業，超敢講的廣告內容讓網友們看了全部笑噴，也有人翻出2間店曾經的愛恨情仇史，表示：「可能還在記仇麥當勞把它的位置搶走。」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友在臉書社團「路上觀察學院」中貼出照片，只見畫面中摩斯漢堡在店外掛上紅布條，上頭寫著「鼎山麥當勞收攤了，歡迎來摩斯呷（吃）薯條，薯條（R）＋冰紅茶（L）$69」，讓原PO看了忍不住笑喊：「安捏算不算會做生意？」
貼文曝光後，網友紛紛笑翻留言，「有同情，但不多」、「傷害不大，侮辱性極強」。也有人好奇薯條後方註記的「R」字代表什麼意思，釣出內行人出面解答，「摩斯那邊的解釋是說R代表Regular（常規尺寸），所以摩斯目前的薯條尺寸只有常規跟加大」。
另外，還有人翻出兩間店之間的愛恨情仇史，「最早最早這家在鼎山家樂福麥當勞的位置，可能還在記仇麥當勞把它的位置搶走」。據悉，位在鼎山家樂福的該間店面起初經營者是摩斯漢堡，之後改為麥當勞頂替，目前則是21風味館正在運營。