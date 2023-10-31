ITF台北國際旅展11/3登場！1300個攤位滿至廊道　飯店住宿1.6折起

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最受民眾矚目無非是出國的機票，今年除中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空、越南航空等7大航空公司參展外，許多國家館也與各大航空公司合作。各大航空公司看準強勁商機，已紛紛率先展開線上促銷，其中長榮航空更打出機票72折。
國旅部分，更有多家飯店旅宿推出超值住宿餐飲券、SPA泡湯券，包含晶華酒店、老爺酒店、萬豪酒店、長榮酒店、台北君悅酒店、寒舍集團等知名飯店業者推出各項超值住宿優惠券；五星飯店住宿券最低下殺16折，為台南香格里拉酒店推出的雅仕套房雙人平日住宿券，另也有自助餐聽餐券與一般餐券，下殺51折。
各大旅行社推出豐富、獨家的主題遊程，無論是深受國人喜愛的日韓及東南亞，或是歐美、中東地區，都有深具地方特色的超值行程！鳳凰旅行社推出土耳其11天破盤超低價49,900元起、義大利10天限定團第2人減10,000元，帶你遊覽6處世界遺產。
易飛網規劃有北海道5日行程僅三萬初、東京機加酒5日12,900元。而距離2024年倒數62天，精彩各國跨年行程也不容錯過。東南旅行社推出雪梨港灣遊船跨年煙火、杜拜哈里發塔炫麗煙火行。
2023 ITF今年展出陣容堅強，宛如小型世界博覽會，匯集台灣、全球最新主題旅遊與優惠。國內單位除飯店、旅行社業、遊樂園、伴手禮等，更有全台中央地方單位，帶來台灣部落、農村、文化、森林、客庄、觀光工廠、故宮、地方小旅行等多面向深度探索玩法。
最熱門的國外單位日韓擴大展出，還有德國、不丹、美國各州政府辦事處協會、濟洲海洋協會，以及多家歐洲頂級遊輪首度參展，強勢回歸的香港、秘魯、捷克等單位也值得期待。
雄獅旅行社推出印度泰姬瑪哈陵曙光行、泰國跨年煙火6日不到三萬元。春節出遊也可趁ITF先卡位，可樂旅行社推出韓國新春系圍爐饗宴，最低19,900元起就可開心到國外過年，還有日本團限定「蘋安賀歲」蜜蘋果，與獨家環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」等內容，搭配團費最高減3,000元優惠。
🟡ITF台北國際旅展參觀資訊
◾舉辦日期：
2023年11月3日(五)~11月6日(一)
◾民眾入場參觀時間：
11月03日：中午12點-下午6點
11月04日-11月06日：上午10點-下午6點
◾銷售通路：ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK · go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX及現場販售
◾現場販售票種：
全 票：NT$200元 (成人及150公分以上兒童)
優待票：NT$150元 (6-12歲、120-150公分兒童、65歲以上長者，請於現場憑證購票)
愛心票：NT$100元 (持身障手冊身分者及同行1人，請於現場憑證分別購票)
販售地點：南港展覽館展場各票口購票