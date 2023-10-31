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ITF台北國際旅展11/3登場！1300個攤位滿至廊道　飯店住宿1.6折起

▲2023年ITF台北國際旅展將於11月3日至11月6日在台北南港展覽館1館登場！集結全台旅行業、上百家飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1300個攤位爆棚展出。圖為2022年台北國際旅展。（圖／記者葉政勳攝）
▲2023年ITF台北國際旅展將於11月3日至11月6日在台北南港展覽館1館登場！集結全台旅行業、上百家飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1300個攤位爆棚展出。圖為2022年台北國際旅展。（圖／記者葉政勳攝）

記者葉盛耀/綜合報導

旅遊業大爆發，亞洲人氣最旺的ITF台北國際旅展，將於11月3日至11月6日在台北南港展覽館1館登場！集結104個國家、城市、全台各類旅行業者、上百家飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1300個攤位爆棚展出，今（10/31）記者會上台灣觀光協會葉菊蘭會長、交通部觀光署周永暉署長與國外使節、中央、地方代表皆共同出席。

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台灣觀光協會葉菊蘭會長表示，今年ITF攤位供不應求，因此首次將南港展覽館1樓的廊道規劃為展區，盼能把台灣和世界各地最新、最好玩、最優質的一面帶進展場，讓所有前來參加的朋友都能滿載而歸。今年1-8月的出境旅客已經累積約734萬人次，恢復到疫情前2019年同期的63%，足見台灣人對於出國旅行的熱愛。

▲台灣觀光協會葉菊蘭會長表示，今年（2023）ITF攤位供不應求，因此首次將南港展覽館1樓的廊道規劃為展區。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台灣觀光協會葉菊蘭會長表示，今年（2023）ITF攤位供不應求，因此首次將南港展覽館1樓的廊道規劃為展區。（圖／記者葉盛耀攝）
最受民眾矚目無非是出國的機票今年除中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空、越南航空等7大航空公司參展外，許多國家館也與各大航空公司合作。各大航空公司看準強勁商機，已紛紛率先展開線上促銷，其中長榮航空更打出機票72折。

國旅部分，更有多家飯店旅宿推出超值住宿餐飲券、SPA泡湯券，包含晶華酒店、老爺酒店、萬豪酒店、長榮酒店、台北君悅酒店、寒舍集團等知名飯店業者推出各項超值住宿優惠券；五星飯店住宿券最低下殺16折，為台南香格里拉酒店推出的雅仕套房雙人平日住宿券，另也有自助餐聽餐券與一般餐券，下殺51折。

▲五星飯店住宿券中最低有下殺至16折，為台南香格里拉酒店推出的雅仕套房雙人平日住宿券。（圖／台南遠東香格里拉提供）
▲五星飯店住宿券中最低有下殺至16折，為台南香格里拉酒店推出的雅仕套房雙人平日住宿券。（圖／台南遠東香格里拉提供）
各大旅行社推出豐富、獨家的主題遊程，無論是深受國人喜愛的日韓及東南亞，或是歐美、中東地區，都有深具地方特色的超值行程！鳳凰旅行社推出土耳其11天破盤超低價49,900元起、義大利10天限定團第2人減10,000元，帶你遊覽6處世界遺產。

易飛網規劃有北海道5日行程僅三萬初、東京機加酒5日12,900元。而距離2024年倒數62天，精彩各國跨年行程也不容錯過。東南旅行社推出雪梨港灣遊船跨年煙火、杜拜哈里發塔炫麗煙火行。

2023 ITF今年展出陣容堅強，宛如小型世界博覽會，匯集台灣、全球最新主題旅遊與優惠。國內單位除飯店、旅行社業、遊樂園、伴手禮等，更有全台中央地方單位，帶來台灣部落、農村、文化、森林、客庄、觀光工廠、故宮、地方小旅行等多面向深度探索玩法。

最熱門的國外單位日韓擴大展出，還有德國、不丹、美國各州政府辦事處協會、濟洲海洋協會，以及多家歐洲頂級遊輪首度參展，強勢回歸的香港、秘魯、捷克等單位也值得期待。

雄獅旅行社推出印度泰姬瑪哈陵曙光行、泰國跨年煙火6日不到三萬元。春節出遊也可趁ITF先卡位，可樂旅行社推出韓國新春系圍爐饗宴，最低19,900元起就可開心到國外過年，還有日本團限定「蘋安賀歲」蜜蘋果，與獨家環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」等內容，搭配團費最高減3,000元優惠。

🟡ITF台北國際旅展參觀資訊
◾舉辦日期：
2023年11月3日(五)~11月6日(一)

◾民眾入場參觀時間：
11月03日：中午12點-下午6點
11月04日-11月06日：上午10點-下午6點

◾銷售通路：ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK · go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX及現場販售

◾現場販售票種：
全    票：NT$200元 (成人及150公分以上兒童)
優待票：NT$150元 (6-12歲、120-150公分兒童、65歲以上長者，請於現場憑證購票)
愛心票：NT$100元 (持身障手冊身分者及同行1人，請於現場憑證分別購票)
販售地點：南港展覽館展場各票口購票

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