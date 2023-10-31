侯友宜、柯文哲宜蘭拜廟另類「藍白合」 陳俊宇批各懷鬼胎騙選票
民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜今（31）日2人同時到宜蘭出席外澳接天宮200周年慶，意外成為另類「藍白合」的畫面。對此，民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇回應，藍白合各懷鬼胎、各自有各自的企圖，指出昨日來白的政黨協商4點共識提到「18歲公民權配合未來修憲」，但2022公投前就傳出國民黨地方組織幹部要求支持者拒領公投票，明顯玩兩面手法，現在為了騙選票又放在共同聲明裡，把國家重要政策玩弄股掌間，痛批藍白合根本就是詐騙集團。
記者吳嘉億／綜合報導
陳俊宇表示，近期新聞大篇幅討論藍白到底合不合的消息，藍白候選人公開放話、喬正副總統人選，卻忽略了攸關國家未來重要發展的總統大選，應該提出對國民負責任的政見，藍白皆各懷鬼胎、圖私心，極有可能演變成台灣最大的詐騙集團，強調未來不論是藍白合或白藍合，能放心將國家交給這樣的候選人嗎?
賴清德、陳俊宇聯合競選總部青年部長陳定霖表示，每逢選舉都會有一群騙票集團為爭取青年支持而大開支票，這次藍白合協商共識提到公民權下修18歲；還記得去年公投時，民進黨從上到下都很重視，許多年輕人原本預計朝野都認同下，公投會相當順利，但國民黨地方組織私下卻要支持者不領公投票或不投票，18歲公民權修憲案最終無法通過，如今2024年總統立委大選到來，又搬出18歲公民權希望獲得年輕人支持，譏諷「騙票集團又出現了」。
陳定霖說，藍白集團看起來就是大小國民黨，因迫於爭取青年支持才提出修憲議題，呼籲年輕朋友針對政黨、候選人理念及政策面審慎檢視，包含國防預算、兩岸立場、性別平權、青年政策、修憲議題有沒有真心支持，都要好好探討，看清楚這些騙票集團的面貌。