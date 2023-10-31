▲孩童高度近視恐是眾多眼疾之源！　醫籲「343原則」護眼　

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根據國健署統計，小學1年級學童近視比例26%，小學畢業學童近視比例已超過50%；根據眼科醫學會統計，若小學3年級近視度數達到300度、小學畢業時近視達到500度者，未來度數恐不低於1,000度。
白內障與青光眼逐年攀升 眼睛健康不可忽視國人常見眼疾包括乾眼症、飛蚊症、白內障、黃斑部病變、視網膜剝離等。根據衛生福利部全民健康保險醫療統計資料顯示，我國白內障就診人數從民國105年106萬人上升到民國110年的114萬人，5年內成長7%；青光眼就診人數從民國105年35萬人上升到110年43萬人，5年成長22%。
遠離惡視力 國健署推廣視力保健「343原則」根據世界衛生組織（WHO）2020年發表的「世界視覺報告」指出，全球有至少22億人有視力障礙，其中超過10億人的眼疾原本是可預防與治療的。此外也將高度近視下修至500度。衛福部國健署也推廣視力保健「343 原則」：
「３」學齡前到22歲的孩童和青少前，每次近距離用眼30分鐘後，休息10分鐘。
「４」22歲到尚未老花眼的人，每次近距離用眼40分鐘後，休息10分鐘。
「３」有老花眼的人，每次近距離用眼30分鐘後，休息10分鐘。
呂大文表示，過度曝曬於陽光對眼睛來講有潛在的傷害；民眾生活中接觸3C產品後，看遠處或是到大自然走走，適度放鬆眼睛很重要；用眼時也要注意不要太操勞，建議在燈光充足的環境下使用眼睛。
醫師呼籲，眼睛健康是人們必須面對且重視的課題，眼睛受損不只影響生活便利，也容易發生跌倒或交通上的危機，進一步因不敢騎車、外出，影響到自信和社交，工作可能停擺，甚至加速失智症來臨。擁有正確的認識眼疾知識，每年定期至眼科檢查，捍衛自己的眼睛，才能擁抱睛彩視界。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59708
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