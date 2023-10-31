92歲老校長親揭長壽秘訣！與「這病」共存讓他更健康

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劉祿德今（31）日現身2023世界糖尿病日「接受糖尿病、翻轉人生」記者會，親自走上講台、打破所有人對於高齡糖尿病患者的想像，滿頭白髮的他身形挺拔、散發出老校長的氣勢，口齒清晰地將自己34年的糖尿病共存之路娓娓道來。
「我的長壽秘方，就是與糖尿病和平共處34年！」劉祿德說，正當壯年時罹患糖尿病，對他來說應該可以說是人生的一場意外，但他不覺得糖尿病對他的人生產生了負面的影響，反而讓他更正視自己的身體健康、注意自己的生活起居。
劉祿德提到，確診糖尿病後，他的妻子也因此給他更多的支持與照顧，「她陪我看診、陪我運動、陪我健康飲食調整，陪我渡過大大小小重要時刻，與糖尿病共處的30多年歲月中，我很慶幸因為有她，讓我活得更健康、更幸福、更快樂，也更珍惜和家人間的感情。」
即使年事已高、又有慢性病在身，劉祿德仍持續進修，並在82歲時、從時任屏東嘉義大學校長的兒子手中，接過自己的碩士學位證書，成為教育史上的佳話，而他現在除了成為92歲滿頭白髮的老人外，身體並無任何走樣，還可以自行開車到診所門診取藥、在地方法院當調解委員、去大學演講。
因此，劉祿德強調，糖尿病等慢性病的發生，只是健康生活調整的一個開始，與糖尿病共存這麼多年，他反而感到慶幸，這段過程中，他更珍惜自己所擁有的一切、不曾失去對生命的熱情，持續在教育界發揮自己的價值，只要好好控制自己的疾病，也能像正常人一樣過得精彩。