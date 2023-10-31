不能參加畢業旅行！6名國三少年校門口鬧事　揮舞空氣槍遭法辦

92歲老校長親揭長壽秘訣！與「這病」共存讓他更健康

▲高齡92歲的劉祿德（中）依舊相當硬朗，在記者會上揭露自己的長壽秘訣，就是與糖尿病和平共存。（圖／記者林志怡攝，2023.10.31）
▲高齡92歲的劉祿德（中）依舊相當硬朗，在記者會上揭露自己的長壽秘訣，就是與糖尿病和平共存。（圖／記者林志怡攝，2023.10.31）

記者林志怡／台北報導

國人平均壽命近年來保持上升趨勢，目前已經超過80歲，但高年事高了後，難免慢性病纏身、甚至因此不良於行，但高齡92歲的屏東縣內埔國小前校長劉祿德今（31）日出席記者會時，一身挺拔的黑西裝與筆挺的站姿仍不減老校長的風範，口條也相當清晰，不需要攙扶就能自己走上講台，他也大方公開自己長壽而健康的秘訣，其實就是找到了與「糖尿病」的共存之道。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣的糖尿病患者粗估有超過220萬人以上，許多民眾聽到「糖尿病」與「長者」的組合，會聯想到洗腎、需要人照顧、看起來很虛弱等不健康的標籤，或是有很多如心血管疾病、腎臟病等合併症。

劉祿德今（31）日現身2023世界糖尿病日「接受糖尿病、翻轉人生」記者會，親自走上講台、打破所有人對於高齡糖尿病患者的想像，滿頭白髮的他身形挺拔、散發出老校長的氣勢，口齒清晰地將自己34年的糖尿病共存之路娓娓道來。

「我的長壽秘方，就是與糖尿病和平共處34年！」劉祿德說，正當壯年時罹患糖尿病，對他來說應該可以說是人生的一場意外，但他不覺得糖尿病對他的人生產生了負面的影響，反而讓他更正視自己的身體健康、注意自己的生活起居。

劉祿德提到，確診糖尿病後，他的妻子也因此給他更多的支持與照顧，「她陪我看診、陪我運動、陪我健康飲食調整，陪我渡過大大小小重要時刻，與糖尿病共處的30多年歲月中，我很慶幸因為有她，讓我活得更健康、更幸福、更快樂，也更珍惜和家人間的感情。」

即使年事已高、又有慢性病在身，劉祿德仍持續進修，並在82歲時、從時任屏東嘉義大學校長的兒子手中，接過自己的碩士學位證書，成為教育史上的佳話，而他現在除了成為92歲滿頭白髮的老人外，身體並無任何走樣，還可以自行開車到診所門診取藥、在地方法院當調解委員、去大學演講。

因此，劉祿德強調，糖尿病等慢性病的發生，只是健康生活調整的一個開始，與糖尿病共存這麼多年，他反而感到慶幸，這段過程中，他更珍惜自己所擁有的一切、不曾失去對生命的熱情，持續在教育界發揮自己的價值，只要好好控制自己的疾病，也能像正常人一樣過得精彩。

親密枕邊人才能看到！男性出現這跡象　可能是糖尿病的早期徵兆

糖尿病患者注意！罹牙周病風險是常人3倍　醫教牙周病「5大預防」

雞蛋會增加罹患糖尿病的風險？　研究：沒有直接關係

郭子乾86歲媽媽糖尿病逝世！全家守到最後　哽咽：有讓她感到驕傲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞