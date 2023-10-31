莫文蔚超辣貓女裝曬完美身材！一跪地美胸乍現　曝光新動向

為慶祝出道30年，莫文蔚再次化身「莫貓寶貝」，將這個角色所繪製而成的漫畫集結成冊，再將三首歌曲錄製成卡帶，而此次收益將捐助環境保護、關懷流浪動物及瀕臨絕種野生動物的相關機構，貫徹莫文蔚一直以來愛護地球及野生動物的信念。化身「莫貓寶貝」的莫文蔚，穿上性感的「貓女」服裝，辣曬完美好身材。 我是廣告 請繼續往下閱讀 「莫貓寶貝三部曲」原聲帶裡，除了〈Let the Future In〉、〈愛無所畏〉和〈月光光〉三首漫畫原聲歌曲之外，特別的是還收錄了多段由莫文蔚親自彈奏的貝多芬〈月光奏鳴曲〉。莫文蔚笑說：「小時候學過鋼琴很多年，之前疫情時期在家，為了打發時間又重新練起了鋼琴。後來開工後在錄音室看到一架鋼琴，錄音空檔就去彈奏了一下，也在大家的建議下把琴聲錄了下來。到了現在要發行這張三部曲，因為〈月光奏鳴曲〉在漫畫故事裡是很關鍵的元素，所以就擷取了一些演奏片段放進原聲帶中。」▲▼莫文蔚慶祝出道30年，再度化身「莫貓寶貝」。（圖／The Mok-A-Bye Kitty Workshop提供） 之所以會設計出「莫貓寶貝」這個角色，莫文蔚是希望能透過「莫貓寶貝」的故事、歌曲來傳達環保、愛護動物的信念，她開心地透露：「創造了這個角色之後，我可以天馬行空地幫她寫故事、畫漫畫，也可以像拍電影那樣幫她製作音樂原聲帶，接下來我還希望可以以她為主角製作音樂劇！」莫文蔚出道30周年！不藏了揭喜訊 「莫后展」有望來台是志玲姐姐？莫文蔚深V禮服秀少女身材 52歲狀態曝光兔女郎控遭「羅姓藝人」騷擾！目擊者還原真實情況 桃警緊急回應影音／李安、莫文蔚、王力宏、JJ痛別李玟！劉德華不捨喊：我愛妳