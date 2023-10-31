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台灣人11月起去泰國免簽！這家旅行社竟早就「免簽證費＋免小費」

▲泰國政府公布，從11月起至2024年5月，台灣的旅客將可免簽入境。（圖／桃園機場公司提供）
▲泰國政府公布，從11月起至2024年5月，台灣的旅客將可免簽入境。（圖／桃園機場公司提供）

記者葉盛耀/綜合報導

根據路透社報導，泰國政府官員今（31）日表示，為在觀光旺季吸引更多人潮造訪，將從今年11月起到2024年5月為止，給予印度和台灣旅客入境停留30天免簽待遇。

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泰國政府最新數據，今年1月到10月29日，造訪泰國遊客達2200萬人次，已帶來9275億泰銖（約新台幣8330億元）的收入。因此從2023年11月起至2024年5月，來自印度和台灣的旅客將可免簽入境，以便在旅遊旺季來臨時吸引更多遊客。

而雄獅旅遊早就在多個五天四夜、六天五夜的泰國行程中，像是「全程五星酒店,海鮮燒烤X龍蝦吃到飽,彩虹沙灘俱樂部,T21航站百貨五日」與「北碧賽福瑞長頸鹿,桂河大橋,舒活SPA,嘟嘟車遊古城,海鮮市場,喬德夜市6日」，都規劃「免簽證費＋免小費」的優惠。且兩團都將在11下旬出發。

▲下個月開始，台灣遊客到泰國，將可享有免簽證。（圖／美聯社／達志影像）
▲下個月開始，台灣遊客到泰國，將可享有免簽證。（圖／美聯社／達志影像）
能早早就祭出「免簽證費」的優惠，雄獅旅遊表示，早在9月時，泰國就對中國護照的遊客開放免簽證觀光，但是泰國政府對於台灣旅客遲遲未開放，「因此我們直接額外撥出行銷經費，給予團客們『免簽證費』而且『免小費』的優惠。」

至於台灣旅客到泰國免簽證之後，是否泰國旅遊之團費將會調降？評估12月開始至農曆年都是出國熱潮，加上目前團客行程規劃是早就擬定的，業者表示，最快可能得等到農曆春節過後，才有可能微幅降價。

針對此次免簽而想到泰國旅遊的民眾，也可在即將到來的ITF台北國際旅展，搶到各式優惠，像是Klook特別精選韓國、日本、泰國等6大熱門目的地，只要在指定日期購買就打9折，其中11月9日為泰國日，於當日購買目的地商品，並輸入指定的限量優惠碼即享9折，最高可折150元。

各航空公司也有飛泰國促銷機票可搶，廉航部分有亞洲航空旅展限定優惠，台北至曼谷1,300元起，台灣虎航也將有單程未稅價899元起的優惠。傳統航空公司則有長榮航空，飛曼谷來回最低含稅價竟僅8千元左右，都可以考慮。

▲長榮航空飛曼谷來回，最低含稅價僅8千元左右，圖為曼谷景點水門寺Wat Paknam。（圖／翻攝自Burutissara）
▲長榮航空飛曼谷來回，最低含稅價僅8千元左右，圖為曼谷景點水門寺Wat Paknam。（圖／翻攝自Burutissara）

快訊／遊泰國注意！台灣旅客入境「免簽停留30天」

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