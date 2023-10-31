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張孝全跑到美洲當《苦力》4個月！穿越19世紀　遭古巴地主奴役

▲張孝全將前往中美洲拍攝全新迷你劇集《苦力》，故事聚焦於19世紀在古巴甘蔗園工作的奴隸。（圖／國泰電影有限公司提供）
▲張孝全將前往中美洲拍攝全新迷你劇集《苦力》，故事聚焦於19世紀在古巴甘蔗園工作的奴隸。（圖／國泰電影有限公司提供）

記者羅凌筠／綜合報導

《初戀慢半拍》導演陳駿霖執導的跨國迷你劇集《苦力》（Coolie），將19世紀古巴的中國「苦力」奴役歷史搬上小螢幕，找來影帝張孝全擔任男主角，攜手香港新生代演員王丹妮合體飆戲，預計12月前往多明尼加共和國、巴拿馬取景拍攝4個半月，張孝全興奮表示：「對我而言是一個新的體驗，也一定是很棒的經驗，很期待趕快加入。」

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▲香港女星王丹妮因在演出電影《梅艷芳》知名度水漲船高，星途備受看好。（圖／國泰電影有限公司提供）
▲香港女星王丹妮因在演出電影《梅艷芳》知名度水漲船高，星途備受看好。（圖／國泰電影有限公司提供）
陳駿霖和張孝全相當有緣，曾合作過電影《一頁台北》及《10+10》中的短片《256巷14號5樓之1》，這次再度聯手，表示很開心可以一起建立當年「苦力」的世界，張孝全也說：「距離上次與Arvin導演合作已是好多年前，能夠再合作非常開心。」劇中他將飾演政治流亡者。

近年在《梅艷芳》、《毒舌大狀》有亮眼演出的香港新生代女演員王丹妮，這次有不少英文對白，王丹妮興奮說：「很具挑戰性，自己嚴陣以待，花了很多時間做準備，英文對白對我來說有一定難度，特地找了語言老師練習。」她另外請了硬底子演員謝君豪指導演技，也為此劇減少工作量，花時間鑽研劇本，笑說：「雖然緊張又有壓力，但相當享受，有時會興奮到不想睡。」

▲哥倫比亞演員兼電視名人Mauricio Henao加入《苦力》演出。（圖／國泰電影有限公司提供）
▲哥倫比亞演員兼電視名人Mauricio Henao加入《苦力》演出。（圖／國泰電影有限公司提供）
跨國製作的中英文迷你劇《苦力》是新加坡國泰電影公司旗下處女作，由資深電影人朱美蓮創作統籌，韓裔製片人李仁兒（In-Ah Lee）擔任監製，一共8集，主演包括影迷熟悉的張孝全和王丹妮，以及哥倫比亞演員兼電視名人Mauricio Henao、古巴知名演員Camila Arteche及Sian Chiong。

1800年代中期，古巴種植園主開始販運來自亞洲、特別是中國的契約僕人，俗稱「苦力」，並將他們當奴隸對待。《苦力》就以此為背景，講述來自中國的女孩遠嫁在古巴甘蔗園工作的政治流亡者，並結識一位反對奴隸制度的園主，在中國苦力和非洲奴隸幫助下密謀脫離西班牙帝國統治，爭取獨立︒

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