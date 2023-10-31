「台灣好行」四路線 串遊嘉義山海平原人文與自然

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與新港奉天宮毗鄰的培桂堂，是雲門舞集創辦人林懷民的老家，經舊有建築活化再利用，已正式對外開放參觀，是一座融合閩、日與西洋建築元素的老邸。另一處舊建築再活化的成功案例是「新港客廳」，原是鐵路站長宿舍，如今搖身一變，成為兼具古早風情與多元經營的餐廳，是新港第一家簡餐餐廳，除了提供美食，也提供婦女二度就業機會。
車行前往國立故宮博物院南部院區，故宮南院被定位為亞洲藝術文化博物館，主建築以中國水墨畫的濃墨、飛白與渲染三種意象呈現，外觀融合中國古老文化與現代工程技法，具有弘揚中華文化象徵意義。綜觀園區是博物館與景觀橋建築兩條流線交織而成，美景加上持續引進的人氣國寶，是到嘉義必訪景點。
不想開車的小資族，可以善用台灣好行故宮南院線規劃小旅行，暢玩故宮南院賞國寶外，還安排蒜頭蔗埕文化園區、頂菜園、板陶窯、新港奉天宮、菁埔貓世界、中正大學、民雄金桔觀光工廠、旺萊山鳳梨文化園區、台灣菸酒嘉義觀光酒廠、民雄工業區服務中心（卡普秀醫美觀光工廠），整條路線站站都是親子出遊好去處，適合全家一同出遊。
嘉義縣除了阿里山、奮起湖等知名景點，近年來嘉義縣力推「166觀光軸線」，也就是阿里山西北廊道通往瑞里地區，沿線有文峰遊客中心、觀音瀑布、圓潭生態園區及多條登山步道等潛力觀光景點。位於嘉義縣梅山鄉瑞峰村的海鼠山，是瑞峰地勢最高處，海拔高度為1311公尺，建於茶園中的觀景台，本身高度為3公尺，相加起來剛好為1314公尺，「1314觀景台」象徵著「一生一世」的浪漫愛情宣言，還設有「1314愛情塔」，是超人氣浪漫約會打卡聖地，可以360度環景飽覽茶園風光。
隨著「166觀光軸線」成為旅遊熱點，沿線新興民宿也如雨後春筍一家家設立，且各具特色，例如青葉山莊呈現希臘風情，藍白色建築洋溢異國地中海氛圍。另來吉村來吉部落的「不舞作坊」，有如闖進童話國度，是隱身山林的部落藝術家，用天然食物、描繪一道道動人佳餚。藝術家雅慕伊與不舞母女檔的工作室，部落裡的山豬彩繪許多都是她倆的作品，遊客來到這裡，可以體驗工藝的課程之外，還有部落料理可享用。
晉揚欣茶旅的烤茶體驗，帶給遊客意外驚喜。晉揚欣推廣茶文化，使用大阿里山區太興村盛產的金萱茶做結合，炭烤過後的茶葉與竹香完美融合，不止外觀特別，口感更加滑順，非常適合親子茶事體驗，在動手作中寓教於樂。