飯店獨創「剁椒臭豆腐牛肉麵」！限時第二碗半價　主廚靠它奪銅牌

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由逸林臭豆腐牛肉麵發想升級的剁椒臭豆腐牛肉麵（每碗620元+10%），分量大器的手工自製醋泡剁椒，紅通通一層不僅引人目光，搭配綿密臭豆腐與濃郁湯底，風味酸辣交織有辛有麻，層次豐富。Mike主廚指出，醋泡剁椒由新鮮燈籠椒與朝天椒混合後洗淨風乾，加上糯米醋、米酒與調味料浸泡一週，再以手工剁成細末保存，滋味酸香中帶些微嗆辣。
同時，La Salle森酒吧也在早晚已有涼意的晚秋初冬時節，以「寒夜客來茶當酒」為概念，推出四款特色調飲：包括以柚子基底搭配萊姆酒、蘇打水、新鮮葡萄柚與自製葡萄柚粉末，整體口感輕盈爽快的「秋橘」（430元+10%）；以琴酒混合新鮮小金桔汁、自製烏龍古味劑與柑橘鹽醃汁，搭配香氣清新的自製桂花小金桔羊羹，整體口感芳香酸爽的「甘桔茶社」（450元+10%）。
還有以自製洛神花琴酒為基底，搭配伯爵茶、黑莓與焦糖洛神花泡沫，呈現微醺香茗滋味的「皇家祭典」（450元+10%）；以及發想自經典調飲「古典酒」（Old Fashioned），以Johnnie Walker Black Label為基底並結合柿子利口酒，啜飲時搭配甜薯爆米花，呈現調酒師創意的「秋柿飄香」（450元+10%）。酒吧亦自即日起推出醋漬洋菇等手工精緻小菜，每款120元+10%起。
新板希爾頓的一樓大廳酒吧也因應台北國際旅展，推出逸廊饗食券特價699元，不到千元就能入門體驗五星酒吧的精緻服務，一券在手，憑券即能享用很受民眾好評的「希爾頓牛肉麵」、「經典手工牛肉漢堡」、「黑金醬香烏魚子滷肉飯」三選一，及飲品無限暢飲。
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