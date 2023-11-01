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飯店獨創「剁椒臭豆腐牛肉麵」！限時第二碗半價　主廚靠它奪銅牌

▲台北中山九昱希爾頓逸林酒店執行主廚Mike王銘嘉與廚藝團隊，以「剁椒臭豆腐牛肉麵」參加台北國際牛肉麵節榮獲創意組銅獎，即日起至11月30日，La Salle森酒吧牛肉麵全系列，不分內用外帶，第二碗5折。（圖／中山九昱希爾頓逸林酒店提供）
▲台北中山九昱希爾頓逸林酒店執行主廚Mike王銘嘉與廚藝團隊，以「剁椒臭豆腐牛肉麵」參加台北國際牛肉麵節榮獲創意組銅獎，即日起至11月30日，La Salle森酒吧牛肉麵全系列，不分內用外帶，第二碗5折。（圖／中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台北中山九昱希爾頓逸林酒店執行主廚Mike王銘嘉與廚藝團隊，日前以「剁椒臭豆腐牛肉麵」參加2023台北國際牛肉麵節榮獲創意組銅獎，即日起至2023年11月30日止，La Salle森酒吧牛肉麵全系列（逸林牛肉麵、逸林臭豆腐牛肉麵、逸林剁椒臭豆腐牛肉麵）不分內用外帶，第二碗5折，每日數量有限。另外，新板希爾頓也因應台北國際旅展推出優惠餐券，一張券699元就能吃到牛肉麵加飲料暢飲。

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逸林臭豆腐牛肉麵（每碗580元+10%）中的臭豆腐，選用老字號店家以天然發酵滷水，經由「七日慢工熟成醃製」所出產，品質穩定風味濃郁，獨特氣息也不易在烹調過程中散失；加上口感綿密彷若豆花，更容易與牛肉湯底結合。

▲逸林臭豆腐牛肉麵獨創將紅燒牛肉麵加入臭豆腐，裡頭的牛肉與牛筋也相當大塊又柔嫩，吃起來飽滿過癮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲逸林臭豆腐牛肉麵獨創將紅燒牛肉麵加入臭豆腐，裡頭的牛肉與牛筋也相當大塊又柔嫩，吃起來飽滿過癮。（圖／記者葉盛耀攝）
由逸林臭豆腐牛肉麵發想升級的剁椒臭豆腐牛肉麵（每碗620元+10%），分量大器的手工自製醋泡剁椒，紅通通一層不僅引人目光，搭配綿密臭豆腐與濃郁湯底，風味酸辣交織有辛有麻，層次豐富。Mike主廚指出，醋泡剁椒由新鮮燈籠椒與朝天椒混合後洗淨風乾，加上糯米醋、米酒與調味料浸泡一週，再以手工剁成細末保存，滋味酸香中帶些微嗆辣。

同時，La Salle森酒吧也在早晚已有涼意的晚秋初冬時節，以「寒夜客來茶當酒」為概念，推出四款特色調飲：包括以柚子基底搭配萊姆酒、蘇打水、新鮮葡萄柚與自製葡萄柚粉末，整體口感輕盈爽快的「秋橘」（430元+10%）；以琴酒混合新鮮小金桔汁、自製烏龍古味劑與柑橘鹽醃汁，搭配香氣清新的自製桂花小金桔羊羹，整體口感芳香酸爽的「甘桔茶社」（450元+10%）。

▲La Salle森酒吧也在早晚已有涼意的晚秋初冬時節，以「寒夜客來茶當酒」為概念，推出四款特色調飲。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）
▲La Salle森酒吧也在早晚已有涼意的晚秋初冬時節，以「寒夜客來茶當酒」為概念，推出四款特色調飲。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）
還有以自製洛神花琴酒為基底，搭配伯爵茶、黑莓與焦糖洛神花泡沫，呈現微醺香茗滋味的「皇家祭典」（450元+10%）；以及發想自經典調飲「古典酒」（Old Fashioned），以Johnnie Walker Black Label為基底並結合柿子利口酒，啜飲時搭配甜薯爆米花，呈現調酒師創意的「秋柿飄香」（450元+10%）。酒吧亦自即日起推出醋漬洋菇等手工精緻小菜，每款120元+10%起。

新板希爾頓的一樓大廳酒吧也因應台北國際旅展，推出逸廊饗食券特價699元，不到千元就能入門體驗五星酒吧的精緻服務，一券在手，憑券即能享用很受民眾好評的「希爾頓牛肉麵」、「經典手工牛肉漢堡」、「黑金醬香烏魚子滷肉飯」三選一，及飲品無限暢飲。

▲新板希爾頓也因應台北國際旅展推出優惠餐券，一張券699就能吃到牛肉麵加飲料暢飲。（圖／新板希爾頓提供）
▲新板希爾頓也因應台北國際旅展推出優惠餐券，一張券699就能吃到牛肉麵加飲料暢飲。（圖／新板希爾頓提供）
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