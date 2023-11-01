▲「有人叫我這麼做！」男人因幻聽而拿釘書機對陰囊釘兩針　忍痛2天送醫搶救

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一名男子因幻聽而使用釘書機傷害自己的陰囊。（示意圖／Shutterstock）
事件詳情：陰囊受傷但無永久損害根據突尼西亞La Rabta醫院的報告，這名年輕男子在一名「幻想中的人」的指令下，用兩枚釘子穿刺了自己的陰囊。其中一枚釘子長達6厘米，並在兩個不同的地方穿過，另一小部分甚至卡在他的骨盆骨關節中。儘管傷勢嚴重，但醫院工作人員表示，這名男子康復得相當好，並未對其睪丸造成永久性損害。
醫學解析：精神分裂症的不尋常症狀專家在醫學期刊《泌尿病例報告》中解釋說，精神分裂症患者通常會將物體插入口腔或直腸，但將異物插入陰囊的報告尚未見載。在這個案例中，患者因為受到一個「幻想中的人」的指令，才會這樣做。
專家指出，這名患者在事件發生後等了兩天才去醫院，通常這種延遲是由於羞恥和尷尬感引起的。當這種情況發生時，可能會導致嚴重的併發症，如睪丸組織損失或尿道狹窄。
精神疾病的多重症狀精神分裂症可能會引起一系列不同的心理症狀。醫生將這種狀況描述為一種形式的精神病，因為患者不能始終區分現實和他們的內部想法。除了妄想外，患者可能還會出現幻覺和語言混亂。這一事件再次提醒我們，精神健康問題需要更多的關注和適當的治療。對於精神疾病患者，及早發現和治療至關重要，以防止更多不幸的事件發生。
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