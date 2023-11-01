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「有人叫我這麼做！」男人因幻聽而拿釘書機對陰囊釘兩針　忍痛2天送醫搶救

▲「有人叫我這麼做！」男人因幻聽而拿釘書機對陰囊釘兩針　忍痛2天送醫搶救
▲「有人叫我這麼做！」男人因幻聽而拿釘書機對陰囊釘兩針　忍痛2天送醫搶救

每日健康-每日都做得到的健康

精神健康問題一直是社會上不容易被理解和接受的議題。然而，一起發生在突尼西亞的事件再次凸顯了精神疾病可能帶來的嚴重後果。根據外媒《鏡報》報導，一名23歲的男子因幻聽的影響，用兩枚釘子穿刺自己的陰囊。這一事件不僅讓我們重新思考精神健康的重要性，也提醒我們，精神疾病患者需要更多的關注和適當的治療。

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一名男子因幻聽而使用釘書機傷害自己的陰囊。（示意圖／Shutterstock）

事件詳情：陰囊受傷但無永久損害

根據突尼西亞La Rabta醫院的報告，這名年輕男子在一名「幻想中的人」的指令下，用兩枚釘子穿刺了自己的陰囊。其中一枚釘子長達6厘米，並在兩個不同的地方穿過，另一小部分甚至卡在他的骨盆骨關節中。儘管傷勢嚴重，但醫院工作人員表示，這名男子康復得相當好，並未對其睪丸造成永久性損害。

醫學解析：精神分裂症的不尋常症狀

專家在醫學期刊《泌尿病例報告》中解釋說，精神分裂症患者通常會將物體插入口腔或直腸，但將異物插入陰囊的報告尚未見載。在這個案例中，患者因為受到一個「幻想中的人」的指令，才會這樣做。

專家指出，這名患者在事件發生後等了兩天才去醫院，通常這種延遲是由於羞恥和尷尬感引起的。當這種情況發生時，可能會導致嚴重的併發症，如睪丸組織損失或尿道狹窄。

精神疾病的多重症狀

精神分裂症可能會引起一系列不同的心理症狀。醫生將這種狀況描述為一種形式的精神病，因為患者不能始終區分現實和他們的內部想法。除了妄想外，患者可能還會出現幻覺和語言混亂。這一事件再次提醒我們，精神健康問題需要更多的關注和適當的治療。對於精神疾病患者，及早發現和治療至關重要，以防止更多不幸的事件發生。

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