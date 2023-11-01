藍拋「青年窮到免繳稅」　財經人士駁：難道回到馬低薪扣稅時代

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該人士表示，把單身上班族免稅門檻從30萬拉到42萬，還增加更多的扣除額，這樣體貼受薪族的施政，卻被藍營及特定媒體此抹黑為「均貧」、「窮到免繳稅」，非常不負責任。
該人士指出，過去7年，標準扣除額從9萬調高到12.4萬；薪資所得扣除額從12.8萬調到20.7萬；幼兒學前特別扣除額也從2.5萬大幅提高到12萬，甚至本來是0元的長照特別扣除額也增列為12萬元。舉例來說，2022年單身上班族年收42.3萬元以下、雙薪四口之家年收103萬元以下、雙薪育有兩名幼兒年收127萬元以下都不用繳稅。
該人士說明，相較於馬英九時代年所得30.6萬就要繳納綜所稅，換算下來月薪2.5萬元就要繳所得稅，如此國民黨要不要宣示，未來執政就取消過去所有稅改，把免稅額與各項特別扣除額調回馬英九時代？
該人士也指出，過去這段期間全世界都面臨通膨問題，美國曾在2022年6月創下40年新高的消費者物價指數年增率來到9.1%；歐元區去年10月達到10.6%的高峰值；我國去年全年度CPI則穩定控制在3以下的2.95%。《路透社》調查也指出，近期美國30年期固定房屋貸款利率上升到7.9％，創下2000年9月以來的最高水平，以1300萬元、8成貸款、30年期為例，每月將要多付超過1000美元（約台幣32000元）。
該人士表示，馬英九交接當時，台股加權股價指數為8095.98點，上市公司總市值23.9兆；蔡英文政府執政7年後，股市穩定在萬點以上，市值更是馬英九時期2.15倍，高達51.5兆。依據證交所最新公告，截至9月底止，台股開戶總數再寫1242萬7916人歷史新高，月增3萬6182人，其中40歲以下年輕族群開戶人數占大宗，達3萬3066人、占比高達91.39%。這些都是年輕人對投資自己與看好台灣經濟的最好例證。
該人士建議國民黨，在財稅議題上與民進黨直球對決，向選民訴求執政後全面回到馬時代，諸如股市回到8000點、青年薪資退回22K、平均經濟成長率2.81%，並加碼全面取消蔡政府時期所得稅扣除額。「讓選民知道，投給國民黨未來會過上什麼樣的生活。」
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