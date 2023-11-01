武陵農場開賣明年櫻花季訂房！2500間1分鐘搶光 這天可搶露營區
武陵農場今天上午8時30分針對明年2月將開始的櫻花季開放訂房，總數約可提供2500多間房間，卻在一分鐘全部完售。武陵農場指出，12月1日上午8：00還將開放露營區訂房，民眾還可把握此機會。
記者葉盛耀/綜合報導
武陵農場位於台中市和平區，種植大片櫻花林，每年櫻花季農場內繽紛櫻花的美景如畫，每到2月更是吸引大量遊客上山賞花，造成道路壅塞，所以武陵農場官方每年都會規劃櫻花季疏運管制措施，2024年時程自2月8日至2月29日止，共22天。
武陵農場今天上午8時30分開放明年2月櫻花季訂房，電話、網路同步進行。根據官方臉書提到，明年櫻花季期間，每天可提供116間房，總共2552間房，開放訂房後一分鐘全部秒殺。
武陵農場還提及，已訂房成功的客人要在3天內完成訂房匯款，才算成功訂房，屆時將清查房間，因此民眾依舊可以不定時上網查看，也是有機會可以訂到。另外，12月1日早上8：00武陵農場露營區櫻花季預計也將開放訂位，有興趣上山賞花民眾沒搶到賓館房間，還是可以把握露營區此機會。另外，其餘遊客仍可透過公共運輸或團客預約入園賞櫻。
除了武陵農場，福壽山農場、奧萬大、九族文化村等，都是中部知名的賞櫻景點，民眾同樣也可在2月左右看到櫻花怒放情景。
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