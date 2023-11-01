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LOL世界賽／8強NRG挑戰WBG！歐美希望恐被橫掃　Karsa難走出冰箱

▲S13《LOL英雄聯盟》世界賽明（2）日將展開8強淘汰賽，首戰由北美第一種子 NRG（上） 對決中國第4種子 WBG（下）。 （圖／LOL Esport 社群）
▲S13《LOL英雄聯盟》世界賽明（2）日將展開8強淘汰賽，首戰由北美第一種子 NRG（上） 對決中國第4種子 WBG（下）。 （圖／LOL Esport 社群）

記者張志浩／綜合報導

S13《LOL英雄聯盟》世界賽歷經半個多月的廝殺，明（2）日將展開8強淘汰賽，目前所剩隊伍分別為 JDG、GENG、LNG、T1、NRG、KT、WBG、BLG，而北美第一種子 NRG 和中國第4種子 WBG 將在明日率先展開 BO5 對決，前英雄聯盟職業隊分析師魚丸預測，WBG 有蠻高的機率3比0橫掃 NRG ，但 NRG 或許有機會透過先選邊的優勢，在藍方偷到1勝，不過難度頗高，至於來自台灣的打野 Karsa 是否能替 WBG 披掛上陣，魚丸則強調，「機率相當低」。

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中後期陣容成S13世界賽主流　NRG 強碰 WBG 毫無優勢

NRG 今年在北美夏季賽僅排名第5，季後賽則以黑馬之姿奪冠闖進世界賽後，又殺入8強令人跌破眼鏡，魚丸提及，從16強瑞士制後期比賽可發現，多數隊伍目前都在BP上都傾向選擇中後期陣容，前期先著重發育，並透過關鍵團戰取勝，不過綜觀 NRG 在本屆世界賽的選角，幾乎都是往前期規劃，例如下路選珊娜、貪肯奇，或中野選出菲艾、妮可等都是佐證，「在16強可能許多隊伍前期會給機會，但以 WBG 的紀律性， NRG 的前期陣容可能毫無優勢，光靠打線也佔不到便宜，拖到後期只能必輸。」

▲NRG 本屆 LOL世界賽的選角，幾乎都是往前期規劃，分析師魚丸認為，NRG 整體陣容和現階段版本有點不符合向性。（圖／NRG社群）
▲NRG 本屆 LOL世界賽的選角，幾乎都是往前期規劃，分析師魚丸認為，NRG 整體陣容和現階段版本有點不符合向性。（圖／NRG社群）
軟輔回歸職業戰場　對 WBG 下路是一大利多

魚丸分享，瑞士制後期包括睿娜妲、米里歐等軟輔慢慢回歸，WBG 輔助劉青松（Crisp）本來就是軟輔玩得比較好，有望讓下路 Light 在發育上更為舒適，且比起 NRG 的下路線無法拿出後期的大核輸出， Light 就算玩不到當前最強 AD 剎雅，二線的亞菲利歐、婕莉等角色也都玩得相當穩定。

WBG 仍無法輕敵　中路 Xiaohu 狀態恐成隱憂

雖然帳面上 WBG 實力高於 NRG 一大截，不過魚丸分析，其實兩隊的狀態起伏都很大，尤其是 WBG 的中路 Xiaohu 在今年有出現嚴重退化的現象，不只對線期較容易給機會，團戰的站位在本屆世界賽也常出現失誤，進攻上較為被動，甚至進而拖累到打野 Wei Wei 的發揮和節奏，在這次版本需要中下雙C站出來的情況下， WBG 若想走得更遠，如何協助 Xiaohu 找回手感將是關鍵。

▲WBG 的中路 Xiaohu 將會是決定隊伍在本次世界賽能走多遠的關鍵。 （圖／PCS YouTube）
▲WBG 的中路 Xiaohu 將會是決定隊伍在本次世界賽能走多遠的關鍵。 （圖／PCS YouTube）
WBG Karsa 能回歸世界賽場？魚丸：冰箱門難再打開

來自台灣的傳奇打野選手今年加入 WBG ，不過從夏季賽開始就一直被教練壓在板凳上，就算隨隊來到韓國參與世界賽，至今仍未上場，前幾日 WBG 對陣 FNC 時 Wei Wei 在場上狀況不佳，一度讓台灣粉絲看見Karsa 走出冰箱門的希望，不過直播中卻發現 WBG 在討論下一場比賽時，Karsa 卻獨坐在後方滑手機，魚丸表示，正常職業隊不可能容許這種事發生，這代表 Karsa 和隊伍之間一定有賽場外的其他狀況，基本上想看到 Karsa 在本屆 LOL世界賽上場機會很低，甚至能坐在後台都是很難得的事，期盼 Karsa 未來會有更好的發展。

▲LOL世界賽直播中，鏡頭拍下 WBG 在討論下一場比賽時，Karsa 卻獨坐在後方滑手機。（圖／PCS YouTube）
▲LOL世界賽直播中，鏡頭拍下 WBG 在討論下一場比賽時，Karsa 卻獨坐在後方滑手機。（圖／PCS YouTube）

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