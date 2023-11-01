郭董參戰／郭台銘參選大事記　終如願以償拼史上第一無黨籍總統

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郭台銘在初選開始之時，當時國民黨內就其黨籍問題有不同爭議，然而最後在時任黨主席吳敦義的協助下幫忙開大門，在2019年4月17日中常會中，親授榮譽狀給郭，解套黨籍問題，郭也同日宣布投入初選；同年5月17日，韓國瑜接受專訪時喊出「Yes,I do」，國民黨內初選正式啟動。
然而結果卻不盡郭台銘之意，7月15日國民黨公布初選結果，韓國瑜以總平均支持率44.805%勝出，郭台銘則獲得27.730%，差了17個百分點，在結果出爐後，郭台銘選擇出國，連全代會都不參加；後續傳出郭台銘可能與民眾黨主席柯文哲等人結盟，擬脫黨參選總統。
同年9月，包含國民黨榮譽黨主席連戰、前總統馬英九以及吳伯雄、吳敦義、洪秀柱、朱立倫等幾位國民黨大老用親筆簽名共同登報連署勸郭台銘與韓國瑜合作。同天，郭台銘宣布退黨，發聲明痛陳「經國先生若地下有知，應該會對今天遠離民心、失去理想的國民黨非常痛心」、「台灣人民不會認同如此迂腐的政黨」、「國民黨把政黨利益放在國家利益前，跟郭台銘返回國民黨初衷背道而馳」、「我個人再多的努力，也撼動不了現有國民黨的分贓與腐朽文化」，痛罵國民黨。
爾後，郭台銘尋求前立法院長王金平、時任台北市長柯文哲合作，本來決定在該年中秋節宣布參選總統，稱「中秋起義」，甚至副手鎖定侯友宜胞兄侯明鋒；但最後評估難對韓粉交代、輸了成為吳敦義的敗選替罪羊，以及柯文哲只想壯大民眾黨、到最後也不同意擔任副手等種種原因，宣布退選。
2023年3月，國民黨通過總統提名採用徵召方式辦理，當時大多都屬意侯友宜，但郭台銘在4月5日自美國返台宣布要投入國民黨初選，為初選投下震撼彈。他當時更稱4年前「年輕不懂事」，向國民黨支持者致歉、也向當時未力挺韓國瑜道歉。然後在經過1個多月的全國巡迴、拉票，郭台銘最後仍舊敗給侯友宜。
落敗後，郭台銘再次選擇出國散心，並對於後續是否獨立參選遲遲不表態，並陸續提出許多政見；最終在8月28日宣布獨立參選，後續也找來藝人賴佩霞擔任副手，並在10月4日時宣布連署已經超過30萬份，獲得總統競選的門票。
然而，近日連續傳出郭台銘連署站的舞弊、買票嫌疑，加上鴻海旗下的富士康遭受中共調查，也讓郭台銘的民調始終未有起色，更已經超過1周沒有在媒體前亮相，但今日終將聯署書送進選委會，力拼史上第一位無黨籍的總統。