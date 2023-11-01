去沖繩必訪北谷町！2023「特色住宿」盤點　 年底海島假期最Chill

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北谷町擁有多座知名海灘，如果希望早晨拉開窗簾，放眼望去就能欣賞沖繩的沙灘與大海，那麼「安良波、宮城砂邊、美濱地區」將是夢想中的住宿選擇。這裡有數十家度假村、飯店、公寓到民宿，各種類型一應俱全，像是美國日落飯店、北谷海濱公寓和夕陽海灘飯店等。
如果出國想住在便捷的商業區，滿足從早到晚都能購物的慾望，不妨選擇入住「美濱美國村」，步行5分鐘內就有雷克沖繩北谷溫泉度假村、沖繩坎帕納船舶飯店、沖繩海灘塔飯店和蒙帕公寓飯店等多種住宿選擇，享受便利設施的同時，也能在毗鄰的人工海灘「日落海灘」玩水上活動、欣賞夕陽景色。
出國不只是體驗當地生活，選擇適合自己的住宿設施，更能達到旅行充電的效果。如果出國是為了放鬆、不想盲目趕行程，可選擇住在「度假村」，像是擁有無邊游泳池的雷克沖繩北谷溫泉度假村，以及打造大型游泳池的希爾頓度假飯店，都能好好享受一個人獨處的時光。
至於注重入住品質的旅客，北谷町境內也有超過30家特色「飯店」可供挑選，例如提供優質住宿體驗的三星級沖繩北谷拉根特飯店、距離安良波海灘僅3分鐘的漢比度假旅館、擁有潛水用品店的海灘海邊飯店等。
若是自由行的背包客，則可體驗具北谷町特色的民宿或小屋，像是北谷町東部地區的OYADO民宿，或是擁有海灘小屋房型的漢比度假旅館，都有不錯的獨特住宿體驗。
難得出國一趟，在住宿部份絕對不能踩雷，安全牌可選擇近年重新開幕、新開幕的飯店，包括MB北谷畫廊露台飯店、oile by DSH Resorts、沖繩格蘭美爾度假村和日落海灘飯店。或是獲獎肯定的蒙帕公寓飯店、露台花園美濱度假飯店、雷克沖繩北谷溫泉度假村，都有多人票選掛保證。
🔍北谷町官方網站「北谷日常」（點此連結）