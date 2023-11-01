郭董參戰／涉賄連環爆！藍與郭台銘保持距離 評對柯文哲影響較大
鴻海創辦人郭台銘投入2024年總統大選，今（1）日正式將連署書送至台北市選委會，但並未公布最後的連署份數。對於郭台銘遞交連署書，國民黨沒有評論；黨內人士指出，郭台銘近期連署涉賄的相關事件不斷，藍營只想離得越遠越好，而郭台銘若最後取得最後門票，受影響較大的也是民眾黨總統參選人柯文哲，是否會進而讓藍白合有化學效應還有待觀察。
記者余祥／台北報導
明日就是中選會公告送交正副總統連署書的最後期限，郭台銘與副手搭擋賴佩霞下午正式送交至北市選委會，但並未受訪，郭台銘僅念出聲明指出，每份連署書對自己都是責任，每份連署書對自己都是鞭策，他會銘記在心，台灣人民需要改變，改變帶給人民希望，會繼續向前。
從郭台銘投入獨立參選連署以來，國民黨與侯友宜陣營都維持一貫「冷處理」的態度，黨內人士表示，主要是因為郭台銘各份民調都顯示只有個位數，對於整體大選不構成影響，且郭台銘不服國民黨提名機制憤而參選，更失去正當性。
近期郭台銘連署涉賄相關新聞不斷，檢調也大動作追查，藍營認為，這重傷郭台銘的形象，對於藍營而言，就是離郭台銘越遠越好，以免受到波及。
藍營人士也認為，郭台銘最後若正式通過連署門檻，取得參選門票，從各項民調分析可見，受郭台銘參選影響較大的是柯文哲，因為郭台銘與柯文哲票源高度重疊，若柯文哲民調往下，是否會進一步讓藍白合作產生化學變化，還有待觀察。