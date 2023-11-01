台中某區公所爆性騷女職員與職場霸凌 市府：各說各話調查中
台中市議員吳呈賢近日接獲陳情，指某區公所一名聘僱女職員遭同事言語性騷，向直屬上司申訴卻遭冷處理，慎而離職並提告；該名課長還當著主祕面前霸凌另名女性主任，最後竟是女主任被調職現職。中市府民政局表示，已要求公所主動調查釐清真相，目前正進行調查簽處中。
記者顏幸如／台中報導
吳呈賢轉述投訴人說法指出，某區公所唐姓女聘僱職員日前疑遭同事言語性騷，向李姓課長申訴，非但沒獲得幫助，還遭到職場霸凌，造成她求助身心科醫師，最後身心俱疲離職，決定對傷害她的同事及李姓課長提告《性騷擾罪》及《公然侮辱罪》。
吳呈賢說，上月23日上午，李姓課長疑因不滿新人報到的人事問題，透過辦公室分機對曾姓主任大吼「妳一個主任囂張什麼」，接著從1樓直奔2樓曾姓主任辦公室，因曾不在而撲空。
李姓課長見曾姓主任在隔壁的主任秘書辦公室內，當著主任秘書的面指曾姓主任「惡人先告狀」。事後人事處將曾姓主任調職，卻未處理李姓課長，令其他員工憤憤不平。
對此，該區區長表示，當事人對言語性騷及職場霸凌疑雲各說各話，已由兩位外聘委員啟動調查。台中市政府民政局表示，民政局已要求區公所秉持勿枉勿縱原則，主動調查釐清真相，未來將依調查結果處置。