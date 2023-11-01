《英雄聯盟》冠軍選手捧「2.4億現金」買豪宅！直播驚人收入曝光
近年來電競賽事越來越受到歡迎，許多遊戲的頂尖選手收入也越來越驚人！近日更有南韓媒體爆料，有位職業電競選手以「全額現金」買下要價2.4億台幣的豪宅，其身分也被推測是英雄聯盟2019年世界冠軍中路選手Doinb(金泰相)。
記者潘毅／綜合報導
據「朝鮮日報」報導，有位20 多歲的職業電競選手，在2022年8月時，以103 億韓元 （約 2.46 億台幣）價格，購入「漢南The Hill」 100 坪豪宅，每坪單價將近1億韓元（約台幣246萬元），並在2023年10月份完成所有權轉移登記，這豪宅區也相許多韓國知名藝人入住，包含Rain、蘇志燮等人，更曾連續 7 年位居韓國最貴豪宅區。
韓國媒體還發現，這位電競選手是在沒有貸款與其他抵押情況下直接購入，推估這筆交易為「全額現金交易」。報導內還透露，這位電競選手曾獲 2019 年《英雄聯盟》世界冠軍殊榮，因此外界也認為，買家應該是當年的冠軍中路Doinb。
現年26歲的Doinb本名金泰相，雖然是韓國人，但是其職業生涯一開始，就待在中國賽區LPL，更是LPL歷史上第一個三次獲得MVP的選手，Doinb也在2018年時，與中國知名主持人糖小幽結婚，並在2019年率領FPX奪得英雄聯盟世界大賽冠軍。
Doinb也在2022年時暫別賽場，目前專職經營直播，特色鮮明的他，也吸引相當多死忠粉絲，今年4月份他更瘋狂直播300小時，單月就獲得粉絲贈送53萬人民幣（約新台幣235萬元）禮物，退役後的收入仍然相當驚人。