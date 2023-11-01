共享辦公室退流行了？WeWork傳下周聲請破產　盤後股價暴跌逾40%

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對於《華爾街日報》的破產報導，WeWork回應說沒有評論。WeWork之前一批在10月2日到期的債券利息未能支付，30日寬限期也即將結束，WeWork稍早曾表示，已與債權人達成協議，暫時推遲支付部分債務，以避免違約。
根據《路透社》報導，WeWork在2019年的估值一度高達470億美元，成為新創公司的明日之星，但投資者對其長期租賃、短期出租的共享辦公室商業模式始終存有疑慮，2019年的上市計畫失敗後，WeWork雖然找到日本軟銀集團投入數百億美元資金挹注，但如今似乎證明，軟銀集團的投資慘敗，WeWork依然無法順利運營下去。
截至今年6月底，WeWork長期淨債務規模達29億美元，長期租賃金額達130億美元。在美國聯準會暴力升息並將利率維持在高水準的背景下，許多商業地產公司的借貸成本大幅增加，美國聯準會之前就示警，商業地產公司與周邊金融機構可能會暴雷，如今WeWork傳出破產，恐怕後續還會產生骨牌效應。
除了借貸成本增加，WeWork的失利也與後疫情時代的工作模式變化有關，共享辦公室的概念在疫情期間許多員工採取遠距上班時爆紅，WeWork聲勢因而水漲船高。不過，疫情後越來越多公司呼籲員工回到辦公室，且經濟不景氣下商辦大樓蕭條，都讓WeWork的共享辦公室理念遭遇嚴峻挑戰。