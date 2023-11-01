創新高！111年度綜所稅退稅額逾591億 第3批預計明年1月19日入帳
111年度綜合所得稅第1批及2批退稅已撥付，第3批預計將於明（112）年1月19日入帳。根據財政部統計，3批退稅額合計近591.9億元，件數約有355.8萬件，雙雙創下歷史新高，推測與基本生活費、免稅額、標準扣除額隨消費者物價指數（CPI）調整等減稅利多齊發有關。
記者顏真真／台北報導
111年度綜所稅已於今年5月底結束申報，首批退稅也已在7月31日入帳，首批退稅金額高達559億元，件數超過334萬件；第2批退稅也在10月31日撥付，金額約20億元，件數近12萬件。
至於第3批退稅預計將於明年1月19日入帳，退稅金額約12.8億元，件數也有近9萬件，適用對象主要是逾期申報的退稅案件，還有原申報繳稅或不補不退、但經國稅局核定為退稅的案件。
根據財政部初步統計，3批退稅金額合計近591.9億元，件數約355.8萬件，雙雙創下歷史新高，分別較前一年成長10%及2.6%，推測可能與每人基本生活費用調升4000元至19.6萬元，加上免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額也隨CPI調整，因而帶動民眾適用免稅或可扣除的課稅金額提高。