內幕／藍白合無望？3人密會正副喬不定　有無替代方案成二會關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
30日藍白黨主席進行政黨協商時，雙方並無觸及到正副總統的問題，而是針對立委選區合作達成共識，不過，柯文哲也談到，「若辦法公平，可以侯柯同張選票」，據了解，正是柯文哲的這個說法，被藍營視為善意回應，才進而加速藍白談判進程。
據了解，侯友宜認為，藍白合若觸及總統相關議題，他本人必須在場，才會有朱、柯政黨協商先談立委合作，昨日三人密會才觸及總統議題。
知情人士指出，在藍白合作上，朱立倫日前稱「過去的都不算了」，指的就是無論是民主初選或全民調都「翻篇」了，希望跳脫找比賽的辦法，而是真正找出可以合作的方法。
不過，昨日密會柯文哲仍堅持全民調，雙方各執己見，導致最後仍無共識，知情人士提到，接下來兩黨能否有折衷、替代方案就很重要，譬如全民調能否不要堅持一半手機、一半市話，而是長期以來的全民調的市話做法，又或是民主初選受限時間壓力，能否有其他檢驗標準，總之雙方都各退一步，才有下一次會面的可能。
知情人士也強調，根據最新民調顯示，民眾認為藍白合破局最大罪人是柯文哲，國民黨會在11月24日登記截止前會盡最大的努力促成藍白合，但國民黨也不是沒有做好最壞的打算，若最終無法合作，國民黨會全力輔選侯友宜，最後火車對撞，兩敗俱傷，柯文哲也無法獲得任何好處，應該好好思考。
更多「2024大選」相關新聞。