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總被忽視的法令 高樓冷氣施工須要申請路權

▲依照規定，高空施工期間，無論是裝修外牆、吊掛家電、家具等，切記需申請路權，（圖/業者提供）
▲依照規定，高空施工期間，無論是裝修外牆、吊掛家電、家具等，切記需申請路權，（圖/業者提供）

記者金武鳯/台中報導

高樓冷氣施工須要申請路權，很多人不清楚有此規定，或者為省錢省事而便宜行事。此問題隨著前陣子高樓安裝冷氣，不慎砸死女大學生事件，再次引起討論。如何避免憾事發生，榮獲品牌金舶獎的「匠人部落」社長王均守表示，施工單位要確實申請路權、領有相關證照。此外，施工者要透過公司納保，確保權益，方能翻轉「做工的人」的弱勢處境。

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據了解，該事件負責冷氣施工的李姓工人向警方供稱，當時以為已經安裝固定好了才鬆手，沒想到冷氣竟直接從17樓掉下去！而李姓工人雖然已入行十多年，卻未取得相關證照，他雖強調熟悉冷氣安裝方式，但憾事還是發生了！

勞檢處說明，工人在安裝冷氣時未能符合安全作業規定，依職安法處30萬元罰鍰，而承攬商「金耀冷凍空調有限公司」因人手不足，將安裝作業交由李姓工人承攬，卻未落實危害風險告知責任，因此處6萬元罰鍰。

王均守表示，依照規定，高空施工期間，無論是裝修外牆、吊掛家電、家具等等，切記需申請路權，確保路過人、車安全。由於大部分民眾不了解相關規定，或為了省錢，往往找報價相對便宜的單位或公司進行施工，而在缺工嚴重情況下，這些公司轉包給水電或工程相關個體戶施作的情況，更是屢見不鮮！

王均守說，當施工單位為了搶快及省錢，往往忽略了申請路權，而接下工程的個體戶，就是俗稱「做工的人」，在未獲得相關資訊，且不了解事情嚴重性的情況下，往往不會去確認發包單位是否已申請路權、做了防範，一旦意外發生，這些做工的人，就得扛下大部份責任！更慘的是，他們大多沒有公司、沒有投保，沒有任何後援，面對巨額賠償金常不知所措。

追根究柢，這與「做工的人」未能輔導加入合法、有制度公司有關。以「匠人部落」來說，是一家走改革路線的統包工程公司，不僅嚴格要求所有員工納保、為他們投保職業險，開辦訓練課程，輔導考證，並要求不得在工作期間喝酒、吃檳榔等等，以確保精神狀況足以應付施工期間的任何突發狀況。而類似這種重視企業永續、符合ESG的公司越來越多，如何吸引傳統做工觀念的人主動納入體系，刻不容緩。





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