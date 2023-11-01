總被忽視的法令 高樓冷氣施工須要申請路權

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勞檢處說明，工人在安裝冷氣時未能符合安全作業規定，依職安法處30萬元罰鍰，而承攬商「金耀冷凍空調有限公司」因人手不足，將安裝作業交由李姓工人承攬，卻未落實危害風險告知責任，因此處6萬元罰鍰。
王均守表示，依照規定，高空施工期間，無論是裝修外牆、吊掛家電、家具等等，切記需申請路權，確保路過人、車安全。由於大部分民眾不了解相關規定，或為了省錢，往往找報價相對便宜的單位或公司進行施工，而在缺工嚴重情況下，這些公司轉包給水電或工程相關個體戶施作的情況，更是屢見不鮮！
王均守說，當施工單位為了搶快及省錢，往往忽略了申請路權，而接下工程的個體戶，就是俗稱「做工的人」，在未獲得相關資訊，且不了解事情嚴重性的情況下，往往不會去確認發包單位是否已申請路權、做了防範，一旦意外發生，這些做工的人，就得扛下大部份責任！更慘的是，他們大多沒有公司、沒有投保，沒有任何後援，面對巨額賠償金常不知所措。
追根究柢，這與「做工的人」未能輔導加入合法、有制度公司有關。以「匠人部落」來說，是一家走改革路線的統包工程公司，不僅嚴格要求所有員工納保、為他們投保職業險，開辦訓練課程，輔導考證，並要求不得在工作期間喝酒、吃檳榔等等，以確保精神狀況足以應付施工期間的任何突發狀況。而類似這種重視企業永續、符合ESG的公司越來越多，如何吸引傳統做工觀念的人主動納入體系，刻不容緩。