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綠領人才是大勢所趨！蔡明忠鼓勵青年世代　2面向發揮個人影響力

▲富邦集團董事長蔡明忠今（1）日應邀出席台大風險中心「青年培訓沙龍」 分享富邦集團淨零轉型進程，並鼓勵青年世代，從兩大面向發揮個人影響力。（圖／富邦金提供）
▲富邦集團董事長蔡明忠今（1）日應邀出席台大風險中心「青年培訓沙龍」 分享富邦集團淨零轉型進程，並鼓勵青年世代，從兩大面向發揮個人影響力。（圖／富邦金提供）

記者顏真真／台北報導

富邦集團董事長蔡明忠今（1）日出席台大風險中心舉辦的「青年培訓沙龍」，與台灣具指標性的永續企業及青年世代深度交流，除分享富邦集團3大上市公司富邦金控、台灣大哥大、momo邁向永續轉型的策略與進程，也鼓勵青年世代，從2大面向發揮個人影響力，包括實踐消費者行動主義、充實自我成為綠領人才。

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台大風險中心自2023年創辦「青年淨零力實踐平台」，迄今已舉辦3場沙龍活動，邀請各界重要領袖人物與青年對話，扮演青年與社會的溝通橋樑，期許平台成為青年知能與行動倡議的培力媒介。蔡明忠在今日座談中就鼓勵青年世代，從兩大面向發揮個人影響力，包括支持選擇永續的企業與商品服務，把握個人生活中每一次的消費行動，都可以作對地球有益的選擇。

此外，他也提到，綠領人才是大勢所趨，無論身處的產業或部門，每個新世代工作者都可以將自身專業知識連結永續思維，從不同面向改變流程或服務，進而改變台灣與世界。

▲富邦集團董事長蔡明忠應邀出席台大風險中心「青年培訓沙龍」，鼓勵青年世代，從兩大面向發揮個人影響力。（圖／富邦金提供）
▲富邦集團董事長蔡明忠應邀出席台大風險中心「青年培訓沙龍」，鼓勵青年世代，從兩大面向發揮個人影響力。（圖／富邦金提供）
蔡明忠在座談中也分享，富邦深耕台灣逾一甲子，經歷台灣經濟起飛與金融開放，富邦洞燭契機，致力提供金融百貨服務，逐步發展為台灣最完整多元的金融集團，集團版圖更逐步延伸至電信媒體、不動產、文創、運動及公益等領域。過去60年來，富邦與台灣經濟發展共存共榮，然而隨著經濟發展，環境生態系統崩壞、地球資源逐漸耗盡，全球面臨日益嚴重的氣候浩劫，人類的生存危機已浮上檯面。人人都在關注永續發展，身為台灣的領導企業，富邦更是義不容辭，提出永續願景藍圖，並積極呼應「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大台灣淨零轉型策略。

在「能源轉型」上，富邦金及台灣大哥大均為RE100會員，不僅承諾2040年全球營運據點100%使用綠電，更積極帶動產業綠能發展，富邦產險是全台最大綠能保險業者、台灣大更投入百億，佈局綠電及低碳設備與投資。

在「產業轉型」部分，富邦金在2021年率先針對電廠、煤礦業、水泥業、石化業及鋼鐵業等五大高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準、台北富邦銀行規劃多項業界首創ESG商品、富邦產險更領先業界提出2050淨零承保。

至於台灣大哥大不僅致力自身節能減碳，更主動展開政策遊說，減少基站重複佈建，預計於2023年底整併台灣之星，共建5G生態圈，大幅減少碳排放，運用科技核心能力開啟生物多樣性復育計劃，以永續力促進電信產業升級；富邦媒體科技momo則自許成為「台灣綠活電商NO.1」，鎖定倉儲、包裝、物流、供應鏈等4大面向，積極檢視核心業務的碳排減量機會。同時，富邦金控、台灣大哥大今年7月也與中央研究院簽署「淨零科技研發獎勵合作協議」，捐贈共1000萬元獎勵金，鼓勵投入淨零科技研發。

在「生活轉型」上，富邦金積極支持再生能源，響應低碳生活；momo「綠色生活館」集結逾5200項具國內外環保認證或永續概念商品，同時打造「綠活會員」計劃，賦予消費者綠色選擇權，會員加入後將優先使用循環包材，下單時還可選用「集中到貨」，藉此經營永續消費客群，促成淨零意識提升與生活轉型。

在「社會轉型」上，富邦身為最挺體育的企業，積極發揮企業影響力，不僅響應Race to Zero及聯合國Sports for Climate Action，引導運動賽事綠色轉型，更攜手長期贊助的4大馬拉松及各縣市政府，以「生態復育」為核心理念，為台灣造林減碳，計劃在五年內替台灣種下10萬棵樹。富邦將持續精進永續做為，發揮企業社會責任，從自身做起，引導企業與社會大眾改變思維，共同朝向低碳生活邁進。

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