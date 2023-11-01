憂遭巴基斯坦驅逐　綿延7公里無證阿富汗人急離境

我是廣告 請繼續往下閱讀
成千上萬人今天在最繁忙過境點排隊，隊伍綿延長達7公里。昨天至少有2萬9000人跨境返回阿富汗。
開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）政府發言人賈瑪爾（Feroz Jamal）告訴法新社，當局將展開廣泛行動，逮捕拒絕離境的無證家庭。大多數阿富汗移民居住在開柏普赫圖赫瓦省。
根據官方媒體，全國各地今天將開放49個收容中心，其中一些可容納數千人，以處理和驅逐阿富汗人。
一名14歲阿富汗女孩表示，儘管沒有合法文件，但她會盡可能拖延留在巴基斯坦的時間。法新社出於安全理由而不公開她的身分。
她在白夏瓦告訴法新社：「我們不會回國，因為一到阿富汗我所受的教育將戛然而止。我們父親告訴我們，如果他被巴基斯坦當局逮捕，我們也不應該離開。因為在阿富汗我們將無人生可言。」
成千上萬要返國的阿富汗人湧至邊界關卡，讓邊界哨所承受的壓力日益升高，阿富汗塔利班（Taliban）政府因此敦促巴基斯坦給予無證阿富汗人更多時間離境。
托克哈姆鎮（Torkham）和杰曼鎮（Chaman）的邊境官員表示，自巴基斯坦10月初下達這項命令以來，已有超過13萬人離開巴基斯坦，對關卡兩側都造成壓力。
在昨晚發布的聲明中，塔利班當局感謝巴基斯坦和其他國家在數十年衝突期間，收容逃離家園的數百萬阿富汗人，但也「要求他們不要在沒有通知的情況下強行驅逐阿富汗人，應該給他們時間進行準備」。
塔利班自2021年重新掌權以來，一直敦促阿富汗人返回家園，但也譴責巴基斯坦這項行動，稱國人因巴基斯坦和阿富汗之間的緊張局勢而受到懲罰，並呼籲給民眾更多時間離境。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1121101