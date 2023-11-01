修平高教深耕暨USR計畫成果展 校長勉達成永續共融目標

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此外，自107年起，修平科大連續6年榮獲教育部肯定，並獲得第2期(112-116年)高等教育深耕計畫經費補助，每年5千萬，在中部12所私立科大學生平均值列屬第一。修平透過USR計畫與創新教學，以在地發展需求與真實世界問題為導向，發展出以地方為本位的新型課程與活動，引導學生自主學習，促進學生場域實作學習與分享的合作模式。
6年來，修平師生團隊秉持對社會人文關懷的理念，協助解決包含彰化埔鹽、田中、社頭、二水、伸港，以及雲林口湖等區域問題，逐漸成為肩負社會責任重擔的要角，豐碩成果令各界激賞。
為了與全校師生共享甜美果實，修平科大校務研究暨規劃處精心籌辦「攜手在地‧跨域創新‧永續共融」2023高教深耕暨USR計畫成果展」，主題展示107年至112年的優秀成果，包含「文蛤智慧養殖與科學管理永續發展」、「再現田頭水-田中、社頭、二水區域整合」等多項計畫成果。
成果展開幕式別開生面，校長陳建勝搭乘特斯拉進場外，六名師長分別手持「專業力」、「服務力」、「跨界力」、「創新力」、「團隊力」以及「永續力」火炬標語進場，校長陳建勝表示，修平透過課程學習與創新教學，將持續培養學生職場「六力」技能，以及解決問題能力，將來進入職場將無往不利。
配合成果展，校園各指定地點也舉辦多場次活動，包括原民搗麻糬、越南傳統服飾、漢娜彩繪紋身等新奇體驗，以及糖霜餅乾、生態瓶、精油膏等DIY手作，活動豐富多元，校園熱鬧滾滾。