曾莞婷心痛陳慧翎病逝！難忘她給第1個機會 「謝謝妳把我當寶」
Netflix喜劇《媽，別鬧了！》導演陳慧翎對抗子宮頸癌10年，今（1）日下午病逝，享年48歲。《媽，別鬧了！》演員曾莞婷不捨發聲：「還來不及站在台上感謝她，她是第1個相信我的人，也是我離開8點檔後第1個給我機會的人，她曾經跟謝瓊煖說，我是她發掘出來的寶，謝謝妳把我當成寶，無病無痛了，一路好走。」
記者羅凌筠／台北報導
曾莞婷從8點檔出走，陳慧翎是第1個給她機會的人，她在喜劇影集《媽，別鬧了！》豁出去演賈靜雯的慾女閨密，詮釋火辣「老司機」一角，與男友鍾承翰在閨密賈靜雯面前親密，尺度毫無保留，沒有受到金鐘獎評審青睞，她透露「慧翎導演有小小抱了一下不平」，製作人周銓更是惋惜，直呼：「我很疑惑曾莞婷這個角色沒有入圍。」
前陣子曾莞婷在臉書吐露低潮心聲：「你可以說我不夠好，但不可以說不夠努力。」離開8點檔之後，曾莞婷從零開始，接「最邊邊的角色」，努力演回主角，她補充說：「人走到一個階段，或是情緒比較低落的時候，就需要這樣的正能量，希望跟自己對話、打氣一下。」她也喊話將再接再厲，可能喜劇在某些層面比較不容易被認同，但會繼續嘗試各方不同的作品。