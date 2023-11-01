《下一站，幸福》金鐘導演陳慧翎病逝　享年48歲

曾莞婷心痛陳慧翎病逝！難忘她給第1個機會　「謝謝妳把我當寶」

▲曾莞婷（右一）感念《媽，別鬧了！》導演陳慧翎（左二）給她轉型的機會。（圖／Netflix提供）
▲曾莞婷（右一）感念《媽，別鬧了！》導演陳慧翎（左二）給她轉型的機會。（圖／Netflix提供）

記者羅凌筠／台北報導

Netflix喜劇《媽，別鬧了！》導演陳慧翎對抗子宮頸癌10年，今（1）日下午病逝，享年48歲。《媽，別鬧了！》演員曾莞婷不捨發聲：「還來不及站在台上感謝她，她是第1個相信我的人，也是我離開8點檔後第1個給我機會的人，她曾經跟謝瓊煖說，我是她發掘出來的寶，謝謝妳把我當成寶，無病無痛了，一路好走。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《下一站，幸福》、《媽，別鬧了！》導演陳慧翎病逝。（圖／翻攝陳慧翎臉書）
▲《下一站，幸福》、《媽，別鬧了！》導演陳慧翎病逝。（圖／翻攝陳慧翎臉書）
曾莞婷從8點檔出走，陳慧翎是第1個給她機會的人，她在喜劇影集《媽，別鬧了！》豁出去演賈靜雯的慾女閨密，詮釋火辣「老司機」一角，與男友鍾承翰在閨密賈靜雯面前親密，尺度毫無保留，沒有受到金鐘獎評審青睞，她透露「慧翎導演有小小抱了一下不平」，製作人周銓更是惋惜，直呼：「我很疑惑曾莞婷這個角色沒有入圍。」

▲曾莞婷（左）、鍾承翰床戲尺度火辣辣。（圖／翻攝Netflix）
▲曾莞婷（左）在《媽，別鬧了！》有突破性演出。（圖／翻攝Netflix）
前陣子曾莞婷在臉書吐露低潮心聲：「你可以說我不夠好，但不可以說不夠努力。」離開8點檔之後，曾莞婷從零開始，接「最邊邊的角色」，努力演回主角，她補充說：「人走到一個階段，或是情緒比較低落的時候，就需要這樣的正能量，希望跟自己對話、打氣一下。」她也喊話將再接再厲，可能喜劇在某些層面比較不容易被認同，但會繼續嘗試各方不同的作品。

曾莞婷突入院吊點滴！連日發高燒　驚吐「沒健康就失去一切」

影音／曾莞婷否認拍八點檔《天道》！喬不攏內幕「戲約排到明年」

關於曾莞婷的5件事！出道24年從未掛名女主角　網美飲料店悄收攤

曾莞婷當小三！旅社偷情《粽邪》遭掐脖窒息

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞