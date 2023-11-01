導演陳慧翎不敵病魔48年人生喊卡 留下最後溫柔「樹葬回歸大地」
金鐘獎導演陳慧翎今（1）日不敵病魔，下午3點於萬芳醫院病逝，享年48歲。陳慧翎在眾人眼中溫暖又善良，她的親友晚間在臉書發文，「她的人生功課提早完成了，即將啟程前往下一個目的地，熱愛自由的慧翎，選擇不設靈堂也不辦告別式，會以樹葬的方式回歸大地。」
記者蔡依庭／台北報導
陳慧翎執導過多部膾炙人口影集，更發掘實力派演技的吳慷仁；給予原本被框架著的本土劇演員曾莞婷一個不同的舞台，更讓安以軒、吳建豪憑藉偶像劇《下一站，幸福》創造巔峰；與賈靜雯、吳慷仁合作喜劇《媽，別鬧了！》成為最後遺作。如今，她身體不再有病痛，一切都解脫。
親友們透過她的臉書，帶大家再重新追憶陳慧翎，「這些年來她堅強地與病魔奮戰，以超乎常人的意志和堅忍，撐過了一次又一次的難關，不只是為了自己，更為了捨不得她的人，一直努力奮戰到最後。」並透露，她臨走前身邊有一群親友陪伴，「她不孤單，因為她知道任何時候，都有一群撐住她的親友，，如此強大的能量。」
陳慧翎一直像太陽般照亮所有人，如此熱愛這個世界，她的人生功課提早完成了，即將啟程前往下一個目的地。由於她不設靈堂及辦告別式，後續若有追思安排，親友們會再公告，「希望當我們想起她，永遠都是她最燦爛美好的笑容。」