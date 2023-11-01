《下一站，幸福》導演陳慧翎癌逝 吳建豪痛失家人「心情很糟」
金鐘獎導演陳慧翎罹患子宮頸癌，長期對抗病魔，今（1）日下午病逝於台北萬芳醫院，手握5座金鐘獎，陳慧翎不僅在剪輯、編劇、導演領域受到肯定，名作《下一站，幸福》也獲收視成功，《下一站，幸福》男主角吳建豪曾返回台灣赴醫院探視陳慧翎，經紀人證實他視陳慧翎為家人，得知導演辭世後心情很糟。
記者羅凌筠／台北報導
陳慧翎9月分享吳建豪探病的合照，當時身體狀況不甚理想，「心口悶得慌，只好拿出血氧機面對，把10根手指頭都試過了一遍，我想應該是機器壞掉了，把看護阿姨的食指夾住，99，血氧機沒壞，是我壞了，原來我開心自己增加的那半公斤，只是我的肺積水，唉。」時隔2個月陳慧翎辭世，吳建豪經紀人表示：「慧翎是他的家人，他現在心情很糟，他需要時間和空間。」
陳慧翎身邊親友發文證實，她在下午3點病逝於台北萬芳醫院，「她走得平順，沒有痛苦，這些年來她堅強地與病魔奮戰，以超乎常人的意志和堅忍，撐過了一次又一次的難關，臨走前，她最愛、和最愛她的人都陪在她身旁，她不孤單，因為她知道任何時候，都有一群撐住她的親友。」家屬證實不設靈堂也不辦告別式，會以樹葬的方式讓她回歸大地。