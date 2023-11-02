速食店員工「點餐一半遭罵」！爆氣回嗆三字經 戴安全帽直接離職
速食店追求快速出餐、點餐是許多業者的基本規則，但是如果店內人力分配不均，有時候也不能怪到店員的身上。近日，有網友到某家速食店用餐排隊，結果點餐過程中，內場的服務人員和櫃檯人員起口角，沒想到櫃檯的店員「當場離職」，讓他相當傻眼，貼文在網路引起廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在Dcard、PTT都貼上該篇文章，指出自己在尖峰時段時，前往某家速食餐廳要點餐，結果等了30分鐘無人點餐沒差，終於等到時，內場突然大罵櫃檯人員「先出餐！先出餐！客人在等了」讓櫃檯人員氣到直接用三字經回擊內場人員。
該網友表示「那位店員罵完國罵之後，就瀟灑的離開櫃檯離職，然後拿了他的安全帽就走出店門了，我還一直站在櫃檯前面等，最後我在速食餐廳內待了73分鐘點到餐，111分鐘取餐，我以為我在吃米其林餐廳」。
貼文一出，不少人紛紛心有戚戚焉表示「速食餐廳真的挺血汗....人力分配超重要」、「欣賞這位店員，人力不夠是公司問題，老鳥在吵什麼吵啊」、「很符合現在年輕人，不做最大」、「我之前跟你去同家，店員看起來每個臉都超臭....要點餐又要出餐，這真的明顯人力分配有問題」。
而該網友還到速食餐廳的Google評價留下一星負評，直言「內場罵外場先出餐，那想請問貴司不幫客人點餐，就不算延遲出餐了是嗎？」截至目前為止，該家速食餐廳業者尚未出面回應。