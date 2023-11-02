陳慧翎執導15年拿下5座金鐘獎 《下一站，幸福》挖掘影帝吳慷仁
金鐘導演陳慧翎昨（1）日下午病逝，享年48歲。她當年受到父親影響而對影視業，產生濃厚興趣，她生前執導過不少知名作品，還曾5度拿過金鐘獎，2009年執導的《下一站，幸福》更是台灣同時段偶像劇收視第二名，昨日不敵病魔離世，身邊的親朋好友都悲痛不已。
記者薛羽彤／綜合報導
陳慧翎小時候因為父親常帶她去看電影，因此對影視業產生興趣，曾在大愛電視工作長達10年。2008年是陳慧翎第一年當導演，執導的作品《與男友的前女友密談》和《撿稻穗系列-黃金線》就奪下第43屆金鐘獎剪輯獎、編劇獎、導演獎的殊榮。
隔年，陳慧翎執導由吳建豪和安以軒主演的《下一站，幸福》，更是創下偶像劇高收視成績，此外，陳慧翎還提拔了第二男主角吳慷仁，這是吳慷仁第一部戲劇作品，他藉這部戲嶄露頭角，以「花拓也」一角打開知名度，2015年吳慷仁首度奪下金鐘獎時，不忘在台上感謝陳慧翎。
除了一次拿下3座金鐘獎之外，陳慧翎分別於2010年、2019年以《那年，雨不停國》、《你的孩子不是你的孩子-貓的孩子》拿下導演獎。去年執導的《媽，別鬧了！》掀起不少話題，也成為了她最後遺作。陳慧翎當導演15年來，共奪下5座金鐘獎，一路上提攜不少後輩，如今不幸病逝，必定是影視圈的一大損失。