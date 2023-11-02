全家霜淇淋買到隱藏版！「毛怪口味」眾眼睛全亮：店員有夠聰明
全家霜淇淋每一期都會推出不同的新口味，最近就有民眾發現，今年4月重新現身的澎湖限定隱藏版口味「仙人掌霜淇淋」，在台灣本島有許多門市也悄悄開賣！而更令人著迷的是，有些門市竟然用先前的蘇打口味尬仙人掌口味，綜合擠出來是知名動畫人物「毛怪」的配色，讓許多全家霜淇淋忠實粉瘋狂朝聖。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「全家便利商店7-11超商新品好物分享區」貼文指出「毛怪霜淇淋！必須來一支！彈珠汽水+澎湖仙人掌，要蒐集這口味的冰友趕快衝啊！」只見貼出的照片，蘇打與仙人掌錯綜的霜淇淋，顏色正巧跟《怪獸電力公司》的毛怪蘇利文配色一樣，相當吸睛！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「超級夢幻顏色！店家太有創意了」、「店員真的有夠聰明，馬上又讓店內庫存賣光」、「冰淇淋好漂亮，在哪裡的全家」、「我家這邊也有毛怪的霜淇淋，超美又好吃」、「本來也是要去吃仙人掌，被店員推薦這款毛怪的，超美的啦！」。另外也有不少人詢問該網友在哪購買，原PO則回應自己是在「林口三井旁的全家門市，林口樂活店」所購買，
不過如果想吃「仙人掌霜淇淋」或者隱藏版「毛怪霜淇淋」的人腳步也要加快，因為本月5日全家霜淇淋新口味又要登場了，有網友透露下個月即將開賣「咖啡起司歐蕾霜淇淋」，滿滿秋日感的咖啡起司風味，讓饕客們期待值爆表。