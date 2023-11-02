稱綠營無選情OHCA　李正皓：四激戰區贏國會就過半

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李正皓表示，吳崢投入中和選戰的前2個月真的很辛苦，其對手張智倫父親是張慶忠，在中和人稱張百億，張家在中和綁樁與盤根錯節的利益遠超大家想像。但隨著揭弊議題一波波的操作，吳崢與張智倫最新民調顯示，吳崢與張智倫的支持度只差2.5%，而知名度方面，吳崢已從9月時的50.5%進展到67.2％，若能持續拉抬知名度到8成左右，吳崢就會逆轉勝張智倫。
李正皓說，蔡銘軒的選區有兩個重要票倉，分別為草屯和埔里，最近有媒體公布馬文君民調大贏蔡銘軒完全不是事實，質疑馬文君最近氣急敗壞的程度哪裡像是民調大贏的人？真實狀況為，草屯是蔡銘軒長期經營的本命區，目前穩定領先，而埔里則是馬文君的本命區，馬文君在埔里寸土不讓，所以南投蔡銘軒選區的關鍵就是決戰埔里 ，這區只要小輸甚至打平，蔡銘軒就會拿下這席。
關於黃捷，李正皓說，這場選戰最困難的在整合，在市長陳其邁與立委趙天麟的強力支持下，這一區他一點都不擔心，黃捷這一席不但可以贏，而且黃捷的超高青年知名度會有外溢效果，提名黃捷會是民進黨最大的驚喜。
賴品妤部分，李正皓表示，終於吹起反攻號角，廖先翔家族800坪的莊園級違建對於北部的年輕人一定有感，這是居住正義的議題，如果這個議題能緊咬超過2個禮拜，那賴品妤就能翻轉原本因雲豹小公主挨打的局面。
最後李正皓表示，以上四個激戰區都很重要，這區只要能贏，外溢效果就會讓一些本來五五波的選區也跟著翻轉包含何博文等，進而讓民進黨國會過半。