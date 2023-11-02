趙小僑1個月送2次急診「查不出病因」 尪心疼：身體搞壞了
藝人趙小僑將懷孕過程寫成新書《1000針的勇氣》，今（2）日帶著1歲3個月大的女兒典典寶寶出席媒體茶敘，因為育兒親力親為，趙小僑10月連送2次急診，查不出病因，老公劉亮佐心疼說：「小僑把身體搞壞了，她帶小孩到半夜，小孩12點睡，她開始過自己的生活到4點，長期日夜顛倒，最近身體不行了，一堆毛病。」趙小僑推測自己應該是腸胃不適。
記者羅凌筠／台北報導
趙小僑花光200萬拚子，好不容易求得名副其實的「千金」，疼都來不及，採取包容式愛的教育，劉亮佐反而扮黑臉，會大聲兇典典寶寶、也敢稍微出力抓她的手，劉亮佐嘆教育是爸媽難過的一關，趙小僑嚴禁小孩碰3C，眼見女兒站旁邊看爸爸用手機就抓狂，有一回劉亮佐受不了，反問：「難道我都不用處理工作？」劉亮佐也說：「我1年多沒看電視了，有一天我想逃走，自己開車跑去山上打電腦。」
問夫妻倆要不要再拚一胎？趙小僑宣布封肚：「說真的，42歲極限了。」而且歷經胎兒16周胎停的陰影太大，「我都來不及救他，醫生說『對不起』，就沒有了。」趙小僑胚胎還有3到5個，醫生鼓勵他們再接再厲，但劉亮佐心臟負荷不了，他說：「10個月內有太多心驚膽顫的事，每天活得焦慮不安，她洗澡流血、肚子有點硬硬的，我就快瘋了，發生過胎停最大的影響，是隨時會發生小孩不見，有點風吹草動就會瘋掉。」
趙小僑砸3000萬買下60坪新家，現在住的地方，怎麼隔都隔不出女兒的房間，她又堅持要留個房間給繼子劉子銓，才會覺得要買房子，談到房貸苦笑：「我還要再拚20年，各位再看我20年。」以前沒有典典寶寶，劉子銓隨口說句要跟同學出去吃早餐，趙小僑就有強烈失落感，「沒有典典，我的空巢期很嚴重，有了典典，時間很破碎，沒有時間感覺落寞。」劉子銓現在上大學後搬出去住，有空就回家5分鐘看妹妹，親她一下再走。