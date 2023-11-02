柯P自豪擋廚餘處理廠　洪申翰：最後教育幾位市民吃飯不剩廚餘

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洪申翰說，台灣廚餘去處一直是個問題，有超過一半的廚餘，是送去養豬場餵豬，但從2020年非洲豬瘟的經驗後，才開始更認識到，廚餘養豬可能會帶來豬瘟之類，更大的傳染病風險。因此，從防疫的角度，會希望未來要逐步減少廚餘養豬。
洪申翰說說，那麼多出來的廚餘是要拿去焚化爐嗎？事實上因廚餘水分較高，所以如果進到焚化爐去燒的量增加，可能會提高戴奧辛的排放，也會傷害到焚化爐體。因此
很明顯從這政策的脈絡就知道，需要把廚餘回收分流做得更徹底，各地也需要更多廚餘資源化與再利用的處理設施，事實上，這也是資源循環的淨零目標，所以北市環保局建議要蓋廚餘處理廠，「這是對的，也是專業的政策規劃」
洪申翰說，但遇到柯文哲這種踐踏專業的市長，居然以「要教育市民吃飯不要剩廚餘」為理由，就取消了對的政策，根本荒謬到極點，這種義和團式地，開淨零跟永續倒車的事情，柯文哲居然得意洋洋在記者會說出來，還敢標榜自己是科學、理性。
洪申翰質疑，自己真的很想問，最後教育了幾位市民吃飯不剩廚餘？而自從柯下令不蓋廚餘處理設施後，可能造成焚化爐爐體更大的傷害，與更多戴奧辛排放的疑慮，又要怎麼處理。
洪申翰表示，原來柯文哲的財政紀律，就是把一大堆必要而正確的建設都取消，讓市政的發展原地踏步，難怪滿意都長年都是倒數第一。強調淨零跟能源政策真的是個專業，柯文哲不僅沒有專業，還拼命踐踏專業至此。
洪申翰說，這也難怪在柯文哲踐踏專業的領導模式下，不會有真正的專業者，想要跟他一起工作，最後當然，就只能找到呂學海這種詐騙之流。