李克強遺體今火化！習近平到八寶山送別 與李克強夫人握手慰問
中國國務院前總理李克強遺體今（2）日在北京八寶山殯儀館火化，中國國家主席習近平也到場送別，並與李克強夫人程虹握手慰問。前中國國家主席胡錦濤人未到場，但送來花圈表示哀悼。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《新華社》報導，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等人均到八寶山與李克強送別，在李克強遺體前默哀鞠躬，胡錦濤則是送來花圈表示哀悼。現場除了中共高層領導人外，也有李克強的生前好友與同鄉代表前往送別。
根據微博上流傳的照片，八寶山正廳懸掛著黑底白字的橫幅「沉痛悼念李克強同志」，李克強的遺體則安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著中國共產黨黨旗。
為悼念李克強，北京天安門廣場已降半旗，除此以外，北京人民大會堂、中國外交部，各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口，中國駐外使領館等，今日也都會降旗致哀。
江蘇宜興時事評論人士張建平指出，北京的現況有點「草木皆兵」，形同半戒嚴狀態，尤其長安街、天安門廣場區域，路人都必須登記、辦手續才能進出。許多同天舉辦的活動據傳也收到通知，提醒人員避免穿戴紅色元素的衣服或物件。